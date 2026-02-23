お笑いタレントで２０１６年リオデジャネイロ五輪マラソンのカンボジア代表の猫ひろし（４８）が２３日までに自身のＳＮＳを更新。大学院修士課程を修了したことを報告した。

インスタグラムで「大学院修士課程 無事に修了決定」と書き始めて、「やったー！あとは、無事修了式をむかえるだけだ。順天堂大学大学院スポーツ健康科学研究科の２年間、特に後半の１年間の研究は本当に修行だった。色んな体験ができた学生生活。ありがとうございました。１４７センチの自分がもっと小さく思えた２年だったな」と喜びを嚙みしめながら２年間を振り返った。

続けて「新しい世界に入り、そこで学ぶということは、本当アドベンチャーだった。ただ、自分１人で生きてるんじゃなく、いろんな方々に助けてもらって生きてる事がわかって、それは収穫だった。お金払って、好きな事を学びに行ったんだけど、お金払って修行させてもらった２年間だった。僕の研究は、１８年間の競技データと生理指標をもとに、加齢に伴い最大酸素摂取量が低下する中でも、マラソン記録を維持・向上できた要因を運動生理学的に分析するという内容でした」と学んでいたことを紹介し、「教授や先輩方、友達、家族に支えてもらいながら、できた論文だった。最終発表が無事終わり、その夜に２時間ボーッとしながら走る。とにかく無事に修士論文が完成できてよかったことを噛み締めた」と明かした。

最後に「この後何しようかな？家族旅行、読書、Ｎｅｔｆｌｉｘ鑑賞、ライブ鑑賞、ネタ作り、東京マラソン自己ベスト更新、やりたい事がいくつもある。いいことだな。そういう気持ちになれるのも、どうにか提出できたからだな。仕事と練習は続くけど、しばらくは頭を空っぽにしたい。でも本当嬉しい」と締めくくった。

この投稿には「バイタリティに感服」「倒れなくてよかったぁ」「尊敬しかない」「向上心凄いー」などの声が寄せられている。