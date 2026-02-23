ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２２日（日本時間２３日）、アリゾナ州グレンデールで行っているチームのキャンプに参加するのはこの日が最後になったことをロバーツ監督が明言した。

大谷が欠場した敵地でのパドレスとのオープン戦後に指揮官は「彼は出発の準備ができている。今日ここ（アリゾナ）を出発するのか、明日なのかは私は分からないが、私が知る限り、今日がアリゾナでの彼の出発前の最後の日だ」と明かした。この日、大谷は帰国のタイミングについて「近日中には行くんじゃないかなと。打者しかやらないと思うので、ある程度実戦の感覚が出て、ＯＫだと自分が思えばすぐに行くのかなと思います」と説明していた。

侍ジャパンのメジャー組では、菅野（ロッキーズ）と菊池（エンゼルス）がすでに宮崎強化合宿から合流。２７、２８日に名古屋のバンテリンドームで行われる壮行試合はメジャー組が出場できない中で、鈴木（カブス）、吉田（レッドソックス）が合流予定で、大谷も名古屋で合流することが確実になった。山本（ドジャース）、村上（ホワイトソックス）、岡本（ブルージェイズ）は所属チームでの調整を優先させて、大阪からのチームに加わることになる。

大谷はこの日、オープン戦には出場せず、アリゾナ州グレンデールのキャンプ地で二刀流調整をこなした。まずは投手としてライブＢＰ（実戦形式の練習）に登板。今キャンプ２度目の実戦形式のマウンドでは、ベッツ、フリーマンから三振を奪うなど、２イニングを想定して３３球を投げ、安打性の当たりは２本のみで２三振を奪った。その後はフリー打撃で打席に立ち、３５スイングで５本が柵越えだった。