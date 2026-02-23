今回は、4歳の娘を残して妻が突然家を出たエピソードを紹介します。

「パパ大好き。ママ嫌い」と娘に言われ、うれしかったけど…

「4歳の娘が可愛くて仕方ありません。娘も『パパ大好き。ママ嫌い』と言ってきて、妻には言えませんが正直うれしかったです。とはいえ、娘の育児は妻に任せきりで、俺は娘とたまに遊ぶ程度ですが……。

で、妻が娘を叱るのを見るたびに、『そんなに怒るなんて娘がかわいそうだ』『母親失格だな』なんて思っていたりしました。

そんなある日、俺が仕事から帰ってきたら、妻が『私今日帰らないから。〇〇（娘）のことよろしくね』『あとは2人で仲良くね？ 私がいない方が楽しいでしょ？』と嫌味たっぷりに言い、家を突然出て行ってしまったんです。

でも俺は、娘と夜2人だけで過ごしたことなんてないし、ご飯も作ったことないし、娘を風呂に入れたこともなくて、『最悪だ、どうしよう……』とパニックになりました」（体験者：30代男性・会社員／回答時期：2025年11月）

▽ この男性は、奥さんが育児を一生懸命にやっていたことに対し、感謝の気持ちを持ったことはあるのでしょうか。今回のことで、反省してくれるといいのですが……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。