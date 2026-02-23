メインキャラがさらに退場!? 令和版・伝説の特撮ドラマ、敵地潜入で容赦ない展開へ…＜仮面の忍者 赤影＞

漫画家・横山光輝が手がけた忍者漫画『仮面の忍者 赤影』。

1967年に実写化され“伝説の特撮時代劇”と呼ばれる本作が、総監督・三池崇史×主演・佐藤大樹（EXILE／FANTASTICS）によって新たなヒーロー時代劇として再び実写化。時は戦国、天下統一を目指す織田信長（EXILE TAKAHIRO）を陰で支えた忍たちの活躍が描かれる。

2月22日（日）に放送された第15話では、青影（木村慧人）と黒影（山田愛奈）が敵地に潜入し、霞谷七人衆の悪童子（元木聖也）と対峙。悪童子を追い詰めるも、信者たちを人質にとられてしまい…。

【映像】青影＆黒影が悪童子に刀を突き付けられ…

◆「捨てなよ刀」

幻妖斎（忍成修吾）が仕掛けた金目像によって白影（加藤諒）を失い敵討ちを考える青影は、同じ志を持つ黒影とともに敵地に潜入した。

そこに敵である霞谷七人衆の1人・悪童子が現れる。

軽い身のこなしで攻撃を避け続ける悪童子に、青影は忍法・猫だましの術を発動。すると強烈な光が走り、悪童子の目の前にいた青影と黒影の姿が消えていた。

悪童子が「あれ？」と困惑した瞬間、背後から現れ見事な連携で刀を振り下ろす青影＆黒影。

こうして悪童子撃破かと思われたが、刀が届く寸前で「そこまでだ！」と制止する声が響きわたる。青影たちが声のほうを見ると、無理やり働かされていた信者たちが刀を向けられていた…。

悪童子から「あいつらを助けたければ、捨てなよ刀」と脅された青影たちは、やむを得ず刀を捨てる。悪童子はこの刀を拾うと、青影と黒影に容赦なく突き付けるのだった…。

白影が亡くなった矢先、青影たちまでもが命の危機に陥りハラハラさせられる展開となっていた。