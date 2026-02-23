きのう22日（日）は全国的に季節外れの暖かさとなり、南よりの風が強まって九州や四国・中国地方では春一番が吹きました。きょう23日（月）は寒冷前線が本州付近を南下し、西や北からの風に変わる予想です。大陸から寒気が流れ込み、前線の北側になる日本海側を中心に気温が下がりそうです。昼間も上着が必要でしょう。一方、関東は午前のうちは南風で暖かい空気が残り、最高気温は広く20℃以上と初夏のような陽気になりそうです。

■きょう23日（月）の全国天気

西日本・東日本は広く晴れるでしょう。新潟など東日本は朝まで雨や雪の所がありそうです。また、関東沿岸では昼前までにわか雨があるでしょう。北日本は朝晩を中心に雨や雪の所があり、風が強い予想です。

■23日（月）の予想最高気温

日本海側を中心にきのう22日（日）より大幅に低くなりそうです。松江は10℃も低い13℃の予想です。金沢や福岡なども10℃近く低くなるでしょう。一方、東京都心はきのうよりさらに4℃高い22℃で、5月上旬並みの暖かさになりそうです。

【きょう23日（月）の各地の予想最高気温】

札幌:5℃ 釧路:7℃

青森:7℃ 盛岡:9℃

仙台:15℃ 新潟:11℃

長野:11℃ 金沢:12℃

名古屋:18℃ 東京:22℃

大阪:18℃ 岡山:17℃

広島:17℃ 松江:13℃

高知:21℃ 福岡:14℃

鹿児島:22℃ 那覇:25℃

■大陸からの黄砂に注意

午前中は西日本や東日本、午後は北日本の一部に飛来する予想です。それほど濃いものではありませんが、気になる方は、洗濯物を室内干しにするなど対策をすると良さそうです。