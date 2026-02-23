Z世代は従来の世代に比べ、性関係よりも睡眠や自己管理を重視しているとの調査結果が出た。ニューヨーク・ポストは最近、教育プラットフォーム「エデュバディ」がZ世代（1997〜2012年生まれ）2000人を対象に実施したアンケート調査を引用し、回答者の67％が「性関係よりも十分な睡眠を選ぶ」と答えたと伝えた。

また、「安定した職を維持するほうが重要だ」との回答は64％、「個人的な成功を優先する」との回答は59％だった。

50％は健全な友情を維持することに力を入れていると答え、46％は性関係よりも一人で過ごす時間を好むと回答した。

もっとも、Z世代が性的に完全に保守的というわけではない。37％はさまざまな性的経験があると答え、29％は公共の場所で性関係を持ったことがあると回答した。23％は職場で性的なメッセージをやり取りした経験があると明らかにした。

専門家らは、こうした優先順位の変化の背景に、急速に変化するデジタル環境があると指摘する。エデュバディ大衆文化アナリストのジュリア・アレクセンコ氏は「彼らは現実世界ではなく、プラットフォームやアプリで時間を過ごしている」とし、「その結果、手軽に楽しめるもの、つまりNetflixの視聴や自己管理に、より多くの時間を費やすようになった」と説明した。

さらに「Z世代は、解放的な社会運動の後に生まれた保守的な潮流の中で成長した世代だ」とし、「避妊薬の導入やソフトドラッグ文化の一般化、1960〜1970年代の自由恋愛文化などは、彼らの日常とは距離がある」と分析した。また「現実世界よりもデジタルプラットフォームで時間を過ごす傾向にある」と付け加えた。

こうした変化はZ世代だけに限られた現象ではないとの分析もある。米国の「一般社会調査（General Social Survey）」によると、最近1年間に性関係を持たなかったと答えた割合は、男性では3人に1人、女性では5人に1人だった。

専門家らは、ソーシャルメディア環境が人間関係の形成の仕方に影響を及ぼしているとみている。性神経科学者のデブラ・ソー博士は自身の著書で、「ソーシャルメディアが現実離れした理想像を提示し、男女関係への期待をゆがめる可能性がある」と指摘した。