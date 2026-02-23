◇オープン戦 ホワイトソックス5―2ブルワーズ（2026年2月22日 グレンデール）

ホワイトソックス・村上宗隆内野手（26）が22日（日本時間23日）、オープン戦のブルワーズ戦に「3番・一塁」で先発出場。2打数無安打で6回の守備から交代したが、守備では好守を見せるなど、収穫の多い1日となった。

初回2死からの第1打席は、昨季メジャーデビューを果たしたローガン・アンダーソンの投じた初球、93.2マイル（約150.0キロ）直球を捉えることができず右飛に倒れ、1―2の4回無死からの第2打席は空振り三振に倒れた。

米国初本塁打は次戦以降に持ち越しとなったが、この日の見せ場は守備だった。1―2の5回1死一、二塁、ブルワーズ・クエロの一塁ファウルゾーンへの飛球を追い、ベンチへと身を投げ出しながらキャッチ。得点圏に走者を背負った場面で、大きなアウトをもぎ取った。「捕ったらベンチがあったので、ビックリしました」と笑顔で場面を振り返る。一塁守備に関しては「慣れてはきているんですけど、段階を踏んで。アーリーワークでやってるので、それを継続してやっていければ」と手応えを口にした。

打席に関しては「新しい、初めて対戦するピッチャーも多いので、そこのタイミングとかは結構難しい部分もある」としながらも「自分の感覚としては悪くはないです」と言う。攻守両面で多くのことを学び、収穫を積み重ねている。

村上はWBCに向けて27日（同28日）にチームを離れる予定。大会前の実戦は米国で7試合。侍に合流してからは2試合の壮行試合があり、最大9試合となる。村上は試合前の取材で、侍ジャパン合流までに「5試合くらい」の実戦出場を予定していると語った。