22年北京五輪金メダルで、ミラノ・コルティナ冬季五輪スノーボード男子ハーフパイプで7位だった平野歩夢（27＝TOKIOインカラミ）が23日、自身のインスタグラムを更新。4度目の五輪が閉幕し、思いをつづった。

「みなさまのサポートのおかげでこの地に立つことができました」とつづり、ミラノのドゥオーモ（ミラノ大聖堂）の前に立つ写真を投稿した。

「ここから、また気持ちを新たに自分らしく進んでいきます」と前を見据えた。

1月17日のW杯第5戦決勝で複数箇所の骨折および打撲と診断され満身創痍（そうい）で臨んだ平野。スノーボード男子ハーフパイプに超人的回復で出場を果たしたが、表彰台に届かず7位だった。だが、決勝で見せた奇跡のトリックの数々は日本だけでなく世界中の人々に感動を与えた。

平野歩夢は、4歳でスノーボードとスケートボードを開始。15歳で出場した14年ソチ五輪で銀メダルを獲得。日本スノーボード界初メダルとともに、冬季五輪の日本人最年少メダルの快挙だった。18年平昌五輪でも銀メダルを獲得し、前回22年北京五輪はトリプルコーク1440を武器に金メダルを獲得。21年にはスケートボード・パーク種目で東京五輪にも出場した。