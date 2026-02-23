朝までは雨のところがありますが、日中は晴れるところが多くなりそうです。関東〜九州は風も弱まり、お出かけ日和になるでしょう。ただ、房総など関東の海沿いでは所々でにわか雨がありそうです。北海道や東北は西よりの風が強く吹くでしょう。

黄砂が西日本へ飛んできています。西日本や東日本は、黄砂や花粉にお気をつけください。

【日中の気温】

土日より低くなるところが多いでしょう。それでも平年より5℃前後高く、この時期としては暖かくなりそうです。関東は20℃を超えるところもあり、初夏の陽気になるでしょう。雪の多い地域では、雪崩や雪解けによる足元の悪化にご注意ください。

札幌 5℃（3月中旬）

仙台 15℃（4月中旬）

新潟 11℃（3月下旬）

東京 22℃（5月上旬）

大阪 18℃（4月上旬）

福岡 14℃（3月上旬）

【週間予報】今週は、太平洋側も雨になりそうです。24日（火）の夕方から西日本で雨が降り出して、25日（水）は関東〜東北も雨になりそうです。26日（木）はいったん天気が回復しますが、27日（金）と28日（土）は再び雨になりそうです。空気の乾燥が続いている太平洋側も、今週は空気が潤いそうです。