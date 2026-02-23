オウルテックは、準固体電池を採用したモバイルバッテリー「OWL-LPBAC5003」シリーズを発売した。価格は7980円。

「OWL-LPBAC5003」シリーズは、従来の液状電解質に代わりゲル状の素材を電解質に用いた準固体電池を搭載しているモバイルバッテリー。衝撃などによる発火リスクの低減や、マイナス20度から60度の環境下でも動作する耐候性を備えたとうたう。

ACコンセントプラグと約96mmのUSB Type-Cケーブルが内蔵され、コンセントに接続してAC充電器として使用する場合、最大45W出力が可能で、ノートPCの充電にも対応する。

容量は5000mAhで、モバイルバッテリー時の最大出力は20W。内蔵ケーブルのほか、USB Type-CポートとUSB Type-Aポートを各1口備えており、最大3台のデバイスを同時に充電できる。また、本体前面には、バッテリー残量を1％単位で表示するデジタルインジケーターを搭載した。

大きさは約64×21×105mm、重さは約180g。カラーバリエーションは、ブラックとホワイトの2色が用意されている。このほか、1.5年の製品保証が付帯される。