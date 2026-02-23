「初戦は明確な成功」村上宗隆、米専門メディアがデビュー戦を診断「生産性を証明した」

村上は順調にステップを踏んでいるようだ(C)Getty Images

ホワイトソックスの村上宗隆が実戦デビューの舞台でいきなり快音を響かせた。現地時間2月20日、カブスとのオープン戦で2安打をマーク。長打も放っており、持ち味であるバッティングが現地メディアでさっそく話題となっている。

【動画】打球速度は108.3マイル 新天地デビューを果たした村上宗隆の初安打を見る

球団の情報を専門に扱う『FANSIDED SOUTHSIDE SHOWDOWN』が22日、村上のオープン戦初戦のレポート記事を配信。「ムネタカ・ムラカミはホワイトソックスの一員として実戦デビューを果たし、自身がもたらす価値の高さをさっそく示してみせた」と報じている。

第2打席で初ヒットとなる中前打を記録すると、続く第3打席ではセンターオーバーとなる2点二塁打で打撃を強烈にアピール。同メディアは、複数安打を称えるとともに、「さらに注目すべきは打球の質だ。ムラカミの2安打はいずれも打球速度が100マイル（約161キロ）を超えた。3回の単打は108.3マイル、2点二塁打は105.5マイルを記録した」と説明。

さらに、「スプリングトレーニングで打率を気にする者はいないが、打球の質や打席での競争力は重要だ」と主張しながら、「ムラカミは初戦でそのパワーを見せつけ、もたらす生産性を証明した。打線にも自然に溶け込み、顔なじみの選手たちとも好連係を見せた。初戦は明確な成功だった」などと評している。