お土産が充実していると思う「香川県の道の駅」ランキング！ 2位「瀬戸大橋記念公園」を抑えた1位は？【2025年調査】

お土産が充実していると思う「香川県の道の駅」ランキング！ 2位「瀬戸大橋記念公園」を抑えた1位は？【2025年調査】