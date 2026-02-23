「オープン戦、日本ハム１−７広島」（２２日、エナジックスタジアム名護）

広島の新外国人フレディ・ターノック投手（２７）が対外試合デビューを好投で飾った。先発して２回１安打無失点。打線は八回に坂倉がオープン戦チーム１号となる２ランを放つと、現役ドラフトで楽天から加入した辰見も左翼へ２ラン。新井監督の主な一問一答は以下の通り。

−ターノックが対外試合初登板で好投。

「真っすぐに力があるし、角度もある。いいピッチングだったと思います」

−中村奨が３安打。

「去年の経験が自信になってるんじゃないですか。内容もいい。いいヒットを見られました」

−坂倉はオープン戦チーム１号となる２ラン。

「サク（坂倉）もいいホームランだった。１軍の投手の中でも杉浦君は球が強いピッチャー。サクにしても他の選手にしても、真っすぐの強い投手から打って点を取れたというのは、すごく評価できます」

−２１日・ＤｅＮＡ戦に続いて２桁安打。

「同じことの繰り返しなんだけど、去年たくさん経験した若い選手が、少しずつ力をつけてくれると思う。また新しく加入した選手が、その競争をさらに激しいものにしてくれている。すごくいいものを見せてくれています」