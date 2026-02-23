子どもの花粉症で毎年“耳鼻科通い”。医師に「舌下免疫療法なら長期的に楽になるかも」とすすめられましたが、費用と通院の手間を考えて悩んでいます

舌下免疫療法は長期治療。体質に慣らして症状を軽くする

舌下免疫療法は、毎日1回、薬を舌の下に置いて一定時間保持し、飲み込む治療が基本です。始めは量を増やしながら進め、治療期間は3年から5年が推奨されることが多いです。

初回は医療機関で服用し、服用後は院内で経過観察を行う運用が一般的です。こうした安全面の手順があるため、忙しい家庭ほど開始前に当日の段取りを想像しておくと安心です。

また、スギ花粉の舌下治療薬は、花粉の飛散時期に開始できない運用の医療機関もあります。いつ始められるかは地域や医療機関の方針で違うので、秋口など早めに相談しておくと予定が立てやすくなります。



費用は月数千円が目安だが通院頻度で変わる

費用感は、保険診療で3割負担の家庭なら、月1回の受診として月2000円台から3000円前後を目安として案内している医療機関があります。年では3万円前後という説明も見かけます。これは診察料と薬代がセットになったイメージです。

ここでのポイントは、薬そのものの負担に加えて、受診回数が増えると診察料や調剤の費用も積み上がる点です。最初の数ヶ月は副作用の確認などで受診が増えることもありますし、学校行事や部活の予定とぶつかると、通院がストレスになりがちです。費用は薬代だけでなく、通院の回数込みで見積もるのが現実的です。



通院の手間と続けやすさを家族の予定に落とし込む

舌下免疫療法は、続けることが結果に影響しやすい治療です。毎日飲む習慣が作れるか、受診日を固定できるかが鍵になります。

たとえば、毎朝の歯みがきの後に服用するなど、家庭のルーティンに組み込むと忘れにくくなります。最初は親が管理し、慣れたら子ども本人にチェックさせる形にすると、数年続けるハードルが下がります。

通院の負担は、待ち時間と移動時間が大きいです。受診を土日に寄せられるか、学校帰りに寄れるか、兄弟の予定と同時に回せるかまで見ておくと、途中でつらくなりにくいです。続けにくいと感じたら、処方日数や受診間隔の相談が可能かも含めて医師に確認しておくと、家計と手間の両方をコントロールしやすくなります。



まとめ

春に学習や睡眠に障害が出る、外遊びや行事を避けがちになるなど、症状の影響が大きいなら、始めてみてもよかもしれません。一方、通院が難しい環境だと継続が負担になりやすいです。数年後に楽になるための投資として、ご自身に合ったかたちで続けられるかを基準に判断すると納得しやすくなります。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー