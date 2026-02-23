サプライズイベントをしてくれた彼のテンションを上げるリアクション９パターン
サプライズイベントがきっかけで二人の絆が深まった方も多いのではないでしょうか。クーポンマガジン「ホットペッパー」３月号の連載企画『ひみつの女子会』では、素敵なサプライズ・エピソードを紹介しています。最高のサプライズをくれた彼には、最高のリアクションでお返ししたいもの。そこで今回は、オトメスゴレンの女性読者のみなさんに、彼のテンションを上げるリアクションを教えていただきました。
【１】めいっぱいの笑顔で「ありがとう！」と感謝する。
「あれこれ考えず素直に喜びました。」（２０代女性）のように、笑顔と「ありがとう！」という言葉で喜びを表現する女性が多いようです。素直なリアクションだからこそ、感謝の気持ちが彼に伝わりやすいのかもしれません。
【２】帰り際に、「サプライズって嬉しい！ ありがとう！」とあらためて感謝の言葉を伝える。
「驚きすぎて、すぐに言葉が出てこなかったので。」（１０代女性）のように、興奮がおさまってから感謝の言葉を伝える女性もいます。落ち着いてから心を込めて伝えた感謝の言葉は、彼の心に染みわたることでしょう。
【３】「びっくり！ いつから計画していたの？」と苦労話を聞く。
「『いつから考えてたの？』って聞いたら嬉しそうに話してくれた。」（３０代女性）のように、彼はサプライズまでの苦労を聞いてほしいと考えているのかもしれません。話を聞くときは「うん！ うん！」と嬉しそうに相槌を打つとよりいいでしょう。
【４】「これ欲しかったの！ よく知ってたねー！」と彼を褒めちぎる。
「『よく知ってるねー。さすが！』で、彼は得意顔（笑）。」（２０代女性）のように、褒められた彼は気分を良くしてくれるでしょう。気分を良くした彼が次のサプライズを企画してくれるかもしれません。
【５】「なんで？」「どうして？」と予想外だったことをアピールする。
「本当に驚いたときは『なんで？ どうして？』っていう言葉が出るので。」（２０代女性）のように、本当に予想外だったことをアピールする女性もいます。驚く様子を見た彼は、満足げに微笑んでくれることでしょう。
【６】「こんなの初めて！」と初めての体験であることを強調する。
「『初めて＝今までの彼の中で一番』って伝わると思う。」（２０代女性）という意見のように、初めてのサプライズだと強調する女性もいます。自尊心をくすぐられた彼は、今より自信を持ってあなたと付き合えるようになるかもしれません。
【７】その場でピョンピョン跳ねて、全身で喜びを表現する。
「あまりの喜びように、彼も驚いていました（笑）。」（２０代女性）のように、全身を使ってリアクションをする女性もいます。言葉で表わせないほどの喜びは、体で表現するといいのかもしれません。
【８】うるんだ目で上目遣いをしながら、「ホントに嬉しい！」と喜ぶ。
「うるんだ目にキュンとしてくれたみたいです。」（２０代女性）のように、うるんだ目と上目遣いで感謝を伝える女性もいます。喜ぶ表情にキュンとした男性は、「また喜ばせたい！」と思ってくれることでしょう。
【９】彼に抱きつき、耳元で優しく「ありがとう」とささやく。
「耳元なら彼に顔を見られずにすむので、表情に自信がなくても気持ちを伝えられる！」（２０代女性）のように、彼の耳元で喜びを伝える女性もいます。普段、「リアクションが薄い」と言われてしまう人でも、感謝の気持ちを十分に伝えられそうです。
他にはどんな「サプライズイベントをしてくれた彼のテンションを上げるリアクション」があると思いますか？ ご意見をお待ちしております。（外山武史）
「あれこれ考えず素直に喜びました。」（２０代女性）のように、笑顔と「ありがとう！」という言葉で喜びを表現する女性が多いようです。素直なリアクションだからこそ、感謝の気持ちが彼に伝わりやすいのかもしれません。
【２】帰り際に、「サプライズって嬉しい！ ありがとう！」とあらためて感謝の言葉を伝える。
「驚きすぎて、すぐに言葉が出てこなかったので。」（１０代女性）のように、興奮がおさまってから感謝の言葉を伝える女性もいます。落ち着いてから心を込めて伝えた感謝の言葉は、彼の心に染みわたることでしょう。
【３】「びっくり！ いつから計画していたの？」と苦労話を聞く。
「『いつから考えてたの？』って聞いたら嬉しそうに話してくれた。」（３０代女性）のように、彼はサプライズまでの苦労を聞いてほしいと考えているのかもしれません。話を聞くときは「うん！ うん！」と嬉しそうに相槌を打つとよりいいでしょう。
【４】「これ欲しかったの！ よく知ってたねー！」と彼を褒めちぎる。
「『よく知ってるねー。さすが！』で、彼は得意顔（笑）。」（２０代女性）のように、褒められた彼は気分を良くしてくれるでしょう。気分を良くした彼が次のサプライズを企画してくれるかもしれません。
【５】「なんで？」「どうして？」と予想外だったことをアピールする。
「本当に驚いたときは『なんで？ どうして？』っていう言葉が出るので。」（２０代女性）のように、本当に予想外だったことをアピールする女性もいます。驚く様子を見た彼は、満足げに微笑んでくれることでしょう。
【６】「こんなの初めて！」と初めての体験であることを強調する。
「『初めて＝今までの彼の中で一番』って伝わると思う。」（２０代女性）という意見のように、初めてのサプライズだと強調する女性もいます。自尊心をくすぐられた彼は、今より自信を持ってあなたと付き合えるようになるかもしれません。
【７】その場でピョンピョン跳ねて、全身で喜びを表現する。
「あまりの喜びように、彼も驚いていました（笑）。」（２０代女性）のように、全身を使ってリアクションをする女性もいます。言葉で表わせないほどの喜びは、体で表現するといいのかもしれません。
【８】うるんだ目で上目遣いをしながら、「ホントに嬉しい！」と喜ぶ。
「うるんだ目にキュンとしてくれたみたいです。」（２０代女性）のように、うるんだ目と上目遣いで感謝を伝える女性もいます。喜ぶ表情にキュンとした男性は、「また喜ばせたい！」と思ってくれることでしょう。
【９】彼に抱きつき、耳元で優しく「ありがとう」とささやく。
「耳元なら彼に顔を見られずにすむので、表情に自信がなくても気持ちを伝えられる！」（２０代女性）のように、彼の耳元で喜びを伝える女性もいます。普段、「リアクションが薄い」と言われてしまう人でも、感謝の気持ちを十分に伝えられそうです。
他にはどんな「サプライズイベントをしてくれた彼のテンションを上げるリアクション」があると思いますか？ ご意見をお待ちしております。（外山武史）