◆米大リーグオープン戦 ホワイトソックス５―２ブルワーズ（２２日、米アリゾナ州グレンデール＝キャメルバックランチ）

ヤクルトからポスティング制度を利用してホワイトソックスに移籍した村上宗隆内野手（２６）が２２日（日本時間２３日）、オープン戦の本拠地・ブルワーズ戦に「３番・一塁」で先発出場。２日ぶり２度目の出場は２打数無安打１三振で６回の守備から退いた。

この日は初回２死の第１打席が右飛、４回先頭の第２打席は右腕ボウマンの外角シンカーに手が出て空振り三振だった。

“デビュー戦”となった２０日（同２１日）の敵地・カブス戦では、第２打席に初安打をマークすると、４回１死満塁の第３打席ではセンターへ大飛球。中堅・鈴木誠也外野手（３１）が打球を見失ったこともあり、２点二塁打となって初打点を挙げた。試合前には事故渋滞に巻き込まれ、球場入りは試合開始の約１０分前。「オーマイガー、クラッシュ、トラフィック。オーノー。ビックリした。間に合うか心配だった」と英語を交えて振り返ったが、４打数２安打２打点のスタートを切っていた。

前日２１日（同２２日）のアスレチックス戦は休養のため欠場。今後は米国で残り３試合に出場してチームを一時離脱し、３月の大阪からＷＢＣ日本代表に合流する予定となっている。