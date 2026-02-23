「A fly on the wall」の意味は？「壁のハエ」が意味するのは...？【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「A fly on the wall」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳しても意味が通じません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「こっそり見たい（聞きたい）」でした！
「A fly on the wall」は、自分がいないところで起きている出来事の、なるべく一部始終をこっそりと確認したいというニュアンスの表現です。
例えば就職のための面接を受けた後に、面接官たちが話している自分の評価が気になるときなんか使えます。
「I wanna be a fly on the wall when my sister tells her fiance she’s pregnant!」
（姉がフィアンセに妊娠してることを伝えるとき、こっそり見てたいな〜！）
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部