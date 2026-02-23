第２１回オーシャンステークス・Ｇ３は２月２８日、中山競馬場の芝１２００メートルで行われる。

２４年にスプリンターズステークスを制した舞台でルガル（牡６歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ドゥラメンテ）が力を見せつける。Ｇ１を勝利して以降は一時不振に陥っていたものの、２走前の京阪杯では斤量５９キロを背負いながらも連対を確保と復調を示すと、前走の阪神カップでは直線での叩き合いを制して勝利しており、本来の姿が戻ってきた。本番へ向けてここは負けられない。

２３年のスプリンターズステークス覇者ママコチャ（牝７歳、栗東・池江泰寿厩舎、父クロフネ）が強敵だ。昨年はこのレースを制したのち、高松宮記念でも０秒３差３着と気を吐いた。初ダート投入だった前走のＪＢＣスプリントでも２着に入り７歳を迎えたがスピードには全く衰えは見られない。

レイピア（牡４歳、栗東・中竹和也厩舎、父タワーオブロンドン）は、５度目の重賞挑戦となった前走のシルクロードステークスで２着と充実ぶりがうかがえる一頭。２歳時以来の中山がポイントになりそうだが、力を出し切れれば有力になる。

ファンダム（牡４歳、美浦・辻哲英厩舎、父サートゥルナーリア）は、昨年の日本ダービー１４着以来７か月ぶりの実戦となった前走のニューイヤーステークスが首、首差の３着に好走。デビュー３連勝で毎日杯を制した素質馬が初の６ハロンでどんな走りを見せるのか注目したい。