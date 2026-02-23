ＴＢＳ系「ＴＨＥ ＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）は２３日、２２日夜に墨田区の東京スカイツリーでエレベーター１台が緊急停止したことを報じた。

このニュースは午後８時２０分ごろ、スカイツリーでエレベーター内に人が閉じ込められていると通報があったもの。展望デッキと５階のフロアを結ぶ４機のエレベーターのうち午後８時１５分に２機が緊急停止した。そのうち１機は地上３４０メートルの高さから５階に向けて下りている途中だった。

エレベーターの中には２０人が取り残されていた。さらに同じ時間帯に残りのエレベーターを安全確認のため停止したため当時、展望台にいたおよそ１２００人の客が取り残されていた。安全が確認されたエレベーターで１時間ほどかけ全員が地上に降りた。

エレベーター内に取り残された２０人も通報からおよそ６時間後に全員が救助された。

総合司会を務める安住紳一郎アナウンサーはこのニュースを伝える際に「東京スカイツリーのエレベーターが緊急停止して、２０人が取り残され、午前２時ごろ救出されました」と報じ「大変、怖かったと思いますが、一時１２００人が展望台から降りられなくなったということです」と伝えていた。