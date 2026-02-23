女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は23日、第101話が放送された。話題のシーンを振り返る。

＜※以下、ネタバレ有＞

「バイプレイヤーズ」シリーズやNHK「阿佐ヶ谷姉妹ののほほんふたり暮らし」など会話劇に定評のある、ふじきみつ彦氏がオリジナル脚本を手掛ける朝ドラ通算113作目。松江の没落士族の娘・小泉セツと、その夫で日本の怪談を世界に紹介した明治時代の作家・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、怪談を愛してやまない夫婦の何気ない日常を描く。

第101話は、レフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）が執筆活動に精を出し、松野トキ（郄石あかり）や松野家の面々は安堵。その折、熊本第五高等中学校がなくなる可能性が発覚し、ヘブンは家族に心配をかけないよう錦織丈（杉田雷麟）と正木清一（日高由起刀）に口止め。しかし数日後、あっさりトキたちに知られてしまい、クマ（夏目透羽）は自分が最初にクビになると泣き始め…という展開。

帝国議会で高等中学校を減らす審議が行われているという。文部省予算の削減。ロバート・ミラー（ジョー・トレメイン）とヘブンは「教育に力を入れないでどうする」「日本の政治家は何を考えている！」と憤った。

ヘブンの月収は200円。トキは毎月の収入と支出を計算した。松野司之介（岡部たかし）は再び荒金九州男（夙川アトム）に接触。荒金は今はいい話がないと語り、押し問答になった。

フミは内職を開始。クマは自分が座っていた場所に丈が座ろうとすると「そこはいかんばい！私の不幸せがうつるけん」「座るなら、トントンと畳叩いてから」。熊本の言い伝えか。

そこにヘブン宛の英文の郵便為替が届く。「ハチジュウエン（80円）」――。

SNS上には「ノタレジヌ！主題歌の一節、回収」「あ…今回は増えない予感」「荒金、めっちゃ良心的な人（笑）」「名前と見た目に似ず、堅実な男」「荒金さん、止めたんだからね。何があっても知らないよ」「おクマちゃん、ネガティブモード」「過去につらい思いをたくさんしてきたんだね」「80円、日本滞在記の印税？」などの声。心配も広がったが、果たして。