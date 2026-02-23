バターステイツ by銀のぶどう限定♡極厚あんバター生サンド誕生

東京発のバタースイーツ専門店「バターステイツ by銀のぶどう」が、ジェイアール名古屋タカシマヤ店のOPEN1周年を記念して特別な一品を発売します。名古屋で愛されてきた“あんバタサンド”が、背徳感あふれる極厚の“生バーガー”に進化。ここでしか出会えない限定スイーツの魅力をたっぷりご紹介します♡

1周年記念の極厚生バーガー

あんバター生サンド※生菓子/要冷蔵

価格：2個入1,620円(本体価格1,500円)

2026年2月25日(水)より、ジェイアール名古屋タカシマヤ店限定で『あんバター生サンド』が登場。

厳選発酵バター仕立てのふわとろバタームースと、あずき薫る小倉あんを2層に重ね、フォンダンをまとったしゃりふわシフォンでサンドしました。

さらにゲランドの塩を使用したソルティクリームをぽってりと絞り、甘じょっぱい上品な味わいに。見た目はギルティ、食べれば軽やかにとろける新食感。名古屋だけの特別なご褒美スイーツです。

発売日：2026年2月25日(水)～

取扱店：バターステイツ by銀のぶどうジェイアール名古屋タカシマヤ店

点数制限：おひとり様2箱まで

販売時間：10時・16時の時間限定販売※各回無くなり次第終了

累計70万個突破の名古屋限定

あんバターホイップサンド

価格：4個入1,080円(本体価格1,000円)／8個入2,160円(本体価格2,000円)

名古屋地区限定『あんバターホイップサンド』は、累計70万個販売を突破した人気商品。

炊きたての柔らかさにこだわった自家製小倉あんに、ふんわりとバターホイップショコラを重ね、しっとり食感の発酵バタークッキーでサンド。隠し味のゲランドの塩が甘さを引き立てます。

バター×あんこの最強タッグを堪能できる、大人のための名古屋土産です。

取扱店：バターステイツ by銀のぶどうジェイアール名古屋タカシマヤ店

※表示の価格は参考小売価格です

名古屋だけの贅沢あんバター♡

1周年という特別な節目に誕生した極厚生サンドと、累計70万個突破の人気サンド。

どちらも名古屋タカシマヤ店でしか出会えない限定スイーツです。自分へのご褒美や手土産に、背徳感たっぷりのあんバター体験を楽しんでみてはいかがでしょうか♪