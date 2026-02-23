女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）の主題歌「笑ったり転んだり」を歌う夫婦デュオ「ハンバート ハンバート」の冠特番が23日、NHK総合で全国放送される。

「ハンバート ハンバートと『笑ったり転んだり』を語ったり♪」（後6・05〜6・40）と題した音楽＆トーク番組。物語に寄り添う温かなサウンドと歌詞が、幅広い世代から共感を集める主題歌。その誕生の秘密に迫る。開催中の全国ツアー初日・島根公演の模様も公開される。

ゲストは蛇と蛙役の阿佐ヶ谷姉妹、梶谷吾郎役のかもめんたる・岩崎う大。郄石とレフカダ・ヘブン役の英俳優トミー・バストウがVTR出演。進行は高瀬耕造アナウンサーが務める。

ハンバート ハンバートの佐藤良成は「私たちの地上波初の冠番組だそうです。凄く光栄でうれしいけど、畏れ多くもったいなくて、しどろもどろになってしまいました。作った自分でも知らない『笑ったり転んだり』の魅力を様々な視点から掘り下げてくださっています。是非見てください」とアピール。佐野遊穂は「この番組を通じて、主題歌を依頼してくださった制作スタッフの皆さんの深い思いをあらためて知り、感激しました。阿佐ヶ谷姉妹さんとハモリについて話したり、う大さんと作る立場の話をできたのも、とても楽しかったです」と振り返り、喜んでいる。