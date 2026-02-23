「オープン戦、日本ハム１−７広島」（２２日、エナジックスタジアム名護）

広島の新外国人フレディ・ターノック投手（２７）が対外試合デビューを好投で飾った。先発し、２回１安打無失点。「気温が今までよりも暖かかったので、体も非常に動いていた。いい投球内容だった」と自身の投球に合格点を与えた。

初回は２死から四球と安打でピンチを招くも、万波を遊ゴロ。二回は清水優からツーシーム、有園から直球で空振り三振を奪うなど、三者凡退で片付けた。最速は１５２キロを計測。栗林から握りのアドバイスを受けたチェンジアップも試投し、「良くなってきている」と手応えを得た。

鳴り響くトランペットや応援歌がこだまする日本特有の応援スタイルにも惑わされず、「いい雰囲気だった。楽しかったよ」と笑顔。開幕ローテ入りが期待される新助っ人が、確かな一歩を刻んだ。

◆フレディ・ターノック（Ｆｒｅｄｄｙ Ｔａｒｎｏｋ）１９９８年１１月２４日生まれ、米国フロリダ州ブランドン出身。２７歳。１９３センチ、８４キロ。右投げ右打ち。リバービュー高から１７年度ドラフト３巡目でブレーブスと契約。２２年にメジャー初登板を果たした。その後アスレチックス、マーリンズでプレー。メジャー通算１１試合、２勝１敗、防御率３．９７。