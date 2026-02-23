日本でも「減税」が議論されるなか、一足早く舵を切り躍進を続けるインド。年利6％超の高金利預金や7,000億円規模の巨大不動産開発といった市場を、減税政策がさらなる成長の追い風として後押ししています。本記事は、中川コージ氏の著書『インドビジネスのオモテとウラ 14億人市場の「世界でいちばん面倒くさい国」』（ウェッジ）より一部を抜粋・編集し、成長中のインドをポートフォリオに加えるべきかについて解説します。

インドルピーの国際的なパワー

インドルピーの通貨としての「パワー」は、国際通貨としての拡がりに欠け、アメリカドルやユーロの影響力に及ばないのはもちろんのこと、中国人民元、日本円、イギリスポンドとも比べ物にならない低い国際化レベルです。

インド国内金利は、インドステイト銀行（SBI）でも、ICICI銀行でも、預金者が窓口で直面する定期預金金利は6％台後半（からそれ以上）を維持しており、（インドで事業展開をするための資金という前提においては）インドルピーを低リスクの銀行預金として置いておいてもこれだけの利息がついてきます。ブラジルやメキシコなどの10％オーバーの南米諸国に比べれば見劣りしますが、低くはない数値です。

日本も植田総裁時代になり、ゼロ金利解除が話題になりましたが、それでもインドの金利水準とは比較になりません。高い金利はルピーの魅力を高め、海外投資家の資金流入を促します（インドルピーは対ドルなどで大幅に下落することもあり、為替リスクは大いにありますが）。

インドの高いGDP成長率と若年層人口の多さ、グローバル化を進展させようとする政府施策といった基本的要素から、インドは経済成長するトレンドにあります。

その負の側面として、急激な需要の増加や、未整備なインフラによってサプライサイドが追いつかないことによる物価上昇から、過度なインフレになる懸念もあります。インフレ率が高すぎると、せっかくの経済成長期に事業主体がコスト高に苦しんで投資が停滞してしまうでしょうし、インドルピーの購買力が低下し、外国資本の流出を招く可能性が出てきます。

過度なインフレをコントロールするために中央銀行（インド準備銀行〈RBI〉）が政策金利引き上げ、高金利の維持などで対応しますが、直近ではむしろ物価は安定しておりインフレ傾向にはありません。実数値として2025年2月の金融政策決定会合（MPC）で約4年半ぶりに0.25ポイント引き下げて6.25%とすることが公表されています。

インフレ率の低下と政策金利の引き下げが同時に進行し、実質金利が若干上昇する傾向にあります。

インド政府の「減税政策」による経済成長

また、2月のMPCの直前の2025年2月1日に発表された、モディ政権下での2025年度予算案は、免税範囲を大幅に拡大（新税制のもと、これまでは年収70万インドルピーまでの免税範囲だったが、給与所得者は年収127.5万ルピー程度まで所得税が発生しない構造となった）するという実質的な大幅減税に舵を切りつつも、同時に財政赤字対GDP比率目標は前年度4.4％を踏襲し4.8％目標とした若干上昇程度の水準維持を掲げています（なおコロナ禍の2020年度は9.2％、その後は6.7％、6.4％）。

このことから、モディ政権は減税効果が経済成長を促進し、かつプライマリーバランスもほとんど悪化させないというマクロ経済イデオロギーに立っていることが窺えます。

日本国内では減税は、補填財源なくば即プライマリーバランス悪化につながるという論拠から減税と増税が一体になって議論されることが多かったものですが、モディ政権は、分配型政策も多く採用しているものの本予算案においては、その良し悪しの議論は別にして、減税は経済成長の種であるという自由主義的なイデオロギーを実践しています。

企業にとっては追い風となるマクロ政策です。

インドは投資対象になり得るのか

とにもかくにも、現在のインドは著しい経済成長を続け、インドルピーは日本円よりもはるかに高金利水準（名目金利）であるので、インドで事業展開する傍らであれば、インドに進出し資産のポートフォリオとしてインドルピー建て資産を保有することに魅力を感じる読者個人もいらっしゃるかもしれません。

浮いている1,000万ルピーを定期預金にしているだけで毎年60万ルピー以上が上乗せされるのはなかなかです。当然ながらインフレ率と為替リスクを考えれば単純に高い預金金利を狙って飛びつくわけにはいきませんが。

ちなみに、個人の日本人がインドで定期預金するためには、観光ビザなどでは銀行口座を開設できませんので、インドで就労し普通口座を開く資格を得るか（事後的にインドを離れるとき、NRE/NRO口座〈Non-Resident External Account またはNon-Resident Ordinary Account〉に口座種別変更し所得を得ることも可能）、または事業主体として直接的にインドに投資した上で法人として口座開設資格を得る必要はあるでしょう。

続いて、直接投資などによってインド内に事業資産を保有した場合の価値変動はどうでしょう。製造業にとっては土地と生産設備の取得は必須ですし、サービス業であってもオフィスの確保が重要になってきます。

資産価値は常にインフレの影響を見なければならないわけですが、株式やコモディティ（原油や金など）、そして不動産はインフレに強い資産の筆頭です。

その意味では、インド内事業展開のために直接投資によって不動産取得することは（個人の場合は諸々の「土地所有に関する外国人規制」があります）、インドの経済成長を享受する事業を営むための資源としても、インフレの資産への負の影響を緩和ないしは資産売却益を得るための資源としても十分に検討可能な投資計画となり得ます。

為替リスクを考慮した上でインドルピーの保有、そして規制・税制・流動性リスクを考慮した上でインド内での土地取得をするというのは、堅実な経済資源増加のための選択肢でしょう。

インドの不動産開発に注力する日本企業

事業そのものが不動産開発ですので特殊な例ではありますが、日本の複数の不動産開発事業者はインドに大規模投資をしていまして、インド経済成長の恩恵を全面的に受けるであろう好例です。

2023年10月17日の日本経済新聞によれば、三菱地所が2023年からチェンナイでシンガポール大手と2棟開発に計340億円を投資（貸付面積24万平方メートル）してビジネスパーク開発プロジェクトに参画、そして三井不動産は2020年にバンガロールでオフィスビル4棟（貸付面積33万平方メートル）の開発を発表しています。三菱地所はその後2024年にデリー首都圏グルガオンにて物流施設投資も発表しました。

何よりも当時の日経新聞の発表で個人的に驚いたニュースは、住友不動産のムンバイ複合再開発です。延床面積126万平方メートル、先行していた2件と合わせて総投資額7,000億円規模というもの。

そもそも、あの商業の大都市ムンバイで、これだけ広い敷地を確保できたことだけでも凄まじいインド市場開拓能力でありますが、住友不動産と言えば、中国の不動産バブルが弾ける直前（2020年6月）まで中国・大連での不動産開発事業を展開していたのでありまして、その売却撤退タイミングが完璧だったと言わざるを得ません。

同社は2013年から2020年の期間、大連で事業展開していたことになり、中国不動産事業の好調期をつかんでいたわけです。中国事業からの先を見越した撤退と、インド事業への大胆な投資は、卓越した経営戦略が発揮された結果でしょう。

今後もインドの成長を取り込んで、日本の不動産開発事業者各社の競争力の向上が期待されます。

中川 コージ

IIMインド管理大学ラクナウノイダ 日印研究・産業開発センター

シニアリサーチアソシエイト（上席研究員）