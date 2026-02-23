天下人・豊臣秀吉…ではなく、その弟・秀長が主人公！これまでになかった視点からダイナミックに描く大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK総合、日曜午後8時ほか）。兄を支え続けた“もう一人の豊臣”にスポットが当たることで映し出される新たな戦国の世界が話題です。そこで歴史学者で作家・評論家の濱田浩一郎さんに、ドラマをもっと楽しむための”ツボ”を解説していただきました。

蜂須賀小六正勝が登場

大河ドラマ「豊臣兄弟！」第７話は「決死の築城作戦」。

尾張を統一し、美濃攻めへ乗り出した信長。

その信長から「墨俣攻略」を命じられた藤吉郎たちが、一夜で砦を築こうとします。

しかしそれには、尾張と美濃の国境を仕切っている川並衆の協力が不可欠。

結果的に、棟梁である蜂須賀小六正勝（演・高橋努さん）から理解を得るべく奮闘することになりました。

“野盗の棟梁”のイメージが強い小六

さて蜂須賀小六というと、ドラマなどにおいて“野盗の棟梁”のように描かれてきました。



たとえば１９９６年に放送された大河ドラマ『秀吉』。

この作品で小六を演じていたのはプロレスラーの大仁田厚さんでした。

また２００６年に放送された『功名が辻』でも、やはりプロレスラーの高山善廣さんが演じるなど、ドラマではその”ワイルドさ”が強調されてきたように感じています。

ちなみに高橋努さんが演じた今回の小六も、『秀吉』の際のそれに近い風貌をしていました。

読み物が伝える小六の姿

小六＝野盗説の形成に力があった書物の１つとして『太閤記』（江戸時代初期の儒学者・小瀬甫庵が著した秀吉の伝記）があると思われます。

美濃国に「要害」を築かんとする秀吉が「夜討ち・強盗を営みとしている人々の中に良き兵がいる」と信長に言上。その中の１人として「蜂須賀小六」の名が挙げられているのです。

また江戸時代中期に書かれた読本（小説）『絵本太閤記』は「尾州海道郡の住人・蜂須賀小六正勝」は、近国の野武士を語らい「東国街道」に徘徊。

落武者の武具を剥ぎ取り、人家に押し入り財宝を奪い、手下は千人いたと書かれています。

さらに同書にはまだ日吉と名乗っていた秀吉が、「岡崎橋」（愛知県岡崎市を流れる矢作川にかかる橋）にて小六と出会うという有名な場面も描かれているのでした。

そろそろ小六のイメージを考え直す時かも

しかしこの場面も『絵本太閤記』の著者・竹内確斎による創作とされています。

というのも、秀吉の時代に矢作川に橋がかかっていなかったことが明らかにされているからです（渡辺世祐『蜂須賀小六正勝』雄山閣、１９２９年）。秀吉の頃には、人々は渡し船で矢作川を渡っていたのでした。

また小六＝野盗説も歴史学者の渡辺世祐（１８７４〜１９５７）によって既に否定されています。

小六は尾張国海東郡蜂須賀郷（愛知県あま市）の土豪の家に生まれ、尾張岩倉の織田家や美濃の斎藤道三にも仕えた「一廉の侍」。

そのような男が野盗の棟梁であるはずはなく『太閤記』の記述は「架空のこと」としたのでした。

ワイルドな小六のイメージが醸し出す魅力もあると思いますが、そうした背景を考えるに、そろそろドラマなどにおいても、その風体やイメージを考え直す時に来ているのかもしれません。