＜義母がイラつく理由＞「感情のコントロールができないの…」義母も悩んでいたんだ！【第2話まんが】

私はミナミ。同居する義母は、普段は優しく、話していても楽しい人です。ところが最近は、急に不機嫌になったり、無視することがあったりして悩んでいます。昨晩も夫ジュンタが食事中にちょっとスマホを触ると、義母は途端に不機嫌になり、重苦しい空気になりました。ジュンタに相談しても、真剣に取り合ってくれません。妊娠中の私にとって、義母の気まぐれな態度とジュンタの無関心は大きなストレスなのに……。この状況をどうしたらいいか、途方に暮れています。



翌朝、昨夜とは打って変わって、義母は朝から機嫌がいいようです。穏やかな笑顔に私は少しほっとしました。機嫌がいい今なら少し踏み込んだ話をしても大丈夫かも……！　しかし、笑顔だった義母の表情は、少し気まずそうなものに変わりました。ですが、すぐにまた優しい表情に戻ります。



私は義母の言葉に思わず頷きながら、義母の次の言葉を待ちました。義母は困ったようにふーっとため息をつきました。その姿を見て、私はなんだか可哀想な気持ちになってしまいました。義母も悩んでいたのです。



義母の機嫌のいいときを見計らって、思いきって不機嫌になる理由を尋ねてみました。

すると、「自分でもわからないけれどイライラするときがある」と告白されました。

どうすればいいか聞いても明確な返答はなく、解決策が見つかりません。

なんだか振り出しに戻った気持ちです……。

義母の苦悩も理解できますが、解決策が見つからないのであれば、私もどうしたらいいのかわかりません。

誰か、他の人に相談してみたほうがいいのでしょうか……。

原案・ママスタ　脚本・motte　　編集・石井弥沙