22歳のケーシー・ジャービスが完全優勝でツアー初V 最後も「62」の圧巻ゴルフ
＜マジカル・ケニアオープン 最終日◇22日◇カレンCC（ケニア）◇7056ヤード・パー70＞ケニアで開催されたDPワールド（欧州男子）ツアーは全日程が終了した。
【写真】初優勝で美しい彼女と熱いキス
初日から首位を守っていた22歳のケーシー・ジャービス（南アフリカ）が、最終日も「62」と好スコアをマーク。トータル25アンダー、後続に3打差をつける完全優勝でツアー初勝利を手にした。トータル22アンダーの2位にはデイビス・ブライアント（米国）。トータル21アンダーの3位にヘニー・デュプレシ（南アフリカ）が続いた。日本勢は星野陸也が出場していたが、予選落ちしていた。
