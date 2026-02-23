ロックバンド「LUNA SEA」のドラムス、真矢（しんや、本名山田真矢＝やまだ・しんや）さんが17日午後6時16分、死去した。56歳。神奈川県出身。葬儀・告別式は近親者のみで済ませた。真矢さんのインスタグラムにはファンから追悼のコメントが多く寄せられた。

真矢さんが最後にインスタグラムを更新したのは昨年11月13日。同月8日に千葉・幕張メッセで行った約7年半ぶりの主催フェス「LUNATIC FEST. 2025」でメンバーらとステージに立ち、観客をバックに撮ったショットを投稿し「この写真を見る度に泣いちゃうな…」と心境を記していた。

続けて「かわいいかわいいジュンジ。愛するメンバー。そして本気でLUNA SEAを支えてくれるみんな。本当に幸せだよ」とつづった。

そして「ありがとう」と感謝するとともに「隆ちゃん俺たち頑張って完璧に治そうね」と誓っていた。

この投稿は、訃報前までのコメントは200件近くだったが、訃報を受けてファンたちから「明るい真矢さんの頑張っている姿、忘れません」「真矢さんありがとう」「真矢の事、絶対に忘れないよ」「とってもとってもかっこよかったです」「真ちゃん、ずっと帰ってくるのを待ってたよ。。。絶対元気になって帰ってくると思ってたよ。。。」「生まれてきてくれてありがとう」「ずっと大好き」といった追悼コメントが寄せられて午前8時過ぎに500件を超えた。