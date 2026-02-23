「ミラノ・コルティナ五輪・閉会式」（２２日、ベローナ五輪アリーナ）

第２５回冬季オリンピック・ミラノ・コルティナ大会は２２日夜（日本時間２３日未明）に世界遺産のベローナ市街にある古代ローマ時代の円形闘技場で閉会式が行われ、聖火が消え、１７日間の祭典が閉幕した。

ＪＯＣは閉会式に先立ち、今大会の名シーンを公式Ｘなどに投稿。「その強い絆でともにつかんだメダル」と題し選手だけでなく指導者にもスポットを当てたものがあった。

フィギュアスケート男子で銅メダルを獲得した佐藤駿を支えた日下匡力コーチ。競技後にリンクサイドで狂喜乱舞し、海外ファンの大きな注目を浴びた。佐藤が東日本大震災の影響で埼玉県内に引っ越してきてから師事する関係。今回、銅メダルとして結実した。

さらに銀メダルの鍵山優真とカロリーナ・コストナーコーチ、女子シングルスの坂本花織と中野園子コーチ、銅メダルを獲得した中井亜美と中庭健介コーチの写真をアップ。上記４人以外でも選手とコーチの信頼関係が数多く見られた大会だった。

ファンも「コーチの送り出しって本当に大事なんだなぁと思わされました。何年か先、坂本花織コーチがどんな送り出しするのか楽しみです」「一人じゃないから掴めたメダル」「手とコーチの絆があってこそのメダル、胸が熱くなる瞬間」と余韻に浸っていた。