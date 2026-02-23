風味立ちの強さと長引く後味が特徴の「焼肉堪能」＝横浜市西区

キーワードは「没入感」と「余韻」だ。エバラ食品工業（横浜市西区）は１３日、焼き肉のたれの新ブランド「焼肉堪能（やきにくたんのう）」を発売した。物価高が長引き、コストパフォーマンスと体験価値を重視する３０〜４０代を主要ターゲットに位置付ける。

「甘旨醤油（あまうましょうゆ）味」「炙（あぶ）り醤油味」「焙煎（ばいせん）にんにく」「香味塩だれ」の４種類をラインアップした。早くて強い風味立ちで没入感を高め、長引く後味が余韻を誘う。没入感を支えるのは同社で初採用の「インジェクション製法」で、原料を殺菌工程後に混合することで風味や食感をより生かせたという。

足元で、焼き肉のたれの売れ行きは低調だ。２０２５年３〜８月期の販売実績は業界全体で前年同期比３．２％減、同社も２．１％減だった。世帯別年収６００万円未満に限れば、３年前と比べて全体で３．５％減、同社は２．７％減。節約意識が高まる中で新ブランド投入により、割安に「こだわり」を楽しみたい消費者層の掘り起こしを図る。２１５〜２３０グラムで２７０円、４００グラムは３４６円。

看板シリーズの「黄金の味」も新たに「焼肉たれポン酢」（５２４円）を投入した。同社は「コスパや満足度の高い新定番を拡充させる」としている。