¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¥Ê¥¤¥¹¥¬¥¤¹Ó¶â¤Ë¥Í¥Ã¥ÈÈ¿±þ¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤Þ¤È¤â¤Ç¤¤¤¤¿Í¡×¡Ö¤É¤³¤Þ¤Ç¤âÀ¿¼Â¤À¤Ã¤¿¡×
üâÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡ËÂè101ÏÃ¤¬23Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¢¨°Ê²¼¥Í¥¿¤Ð¤ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¤¢¤é¤¹¤¸¤Ï¡¢·§ËÜ¤Ç¤Î¼¹É®³èÆ°¤ËÀº¤ò¤À¤¹¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤Ë°ÂÅÈ¡Ê¤¢¤ó¤É¡Ë¤¹¤ë¥È¥¡ÊüâÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤ä¾¾Ìî²È¤ÎÌÌ¡¹¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤¬Æ¯¤¯·§ËÜÂè¸ÞÃæ³Ø¹»¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬È¯³Ð¤¹¤ë¡£²ÈÂ²¤Ë¿´ÇÛ¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¾æ¡Ê¿ùÅÄÍëÎÛ¡Ë¤ÈÀµÌÚ¡ÊÆü¹âÍ³µ¯Åá¡Ë¤Ë¥Ø¥Ö¥ó¤Ï¸ý»ß¤á¤ò¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¿ôÆü¸å¤¢¤Ã¤µ¤ê¥È¥¤¿¤Á¤Ë³Ø¹»¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥¯¥Þ¡Ê²ÆÌÜÆ©±©¡Ë¤Ï¼«Ê¬¤¬ºÇ½é¤Ë¥¯¥Ó¤Ë¤Ê¤ë¤Èµã¤½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
»ÊÇ·²ð¡Ê²¬Éô¤¿¤«¤·¡Ë¤Ï¹Ó¶â¡Ê½ÈÀî¥¢¥È¥à¡Ë¤ËºÆ¤Ó¤ª¶â¤òÍÂ¤±¡¢Áý¤ä¤½¤¦¤È¤¹¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤Ë°ÙÂØ¤¬ÆÏ¤¯¡£
»ÊÇ·²ð¤ËÆñ¿§¤ò¼¨¤¹¹Ó¶â¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¤âÈ¿±þ¤·¤¿¡£
X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ë¤Ï¡Ö½ñ¤±¤¿¡ª¡×¡Ö¥Ø¥Ö¥óÀèÀ¸¤´µ¡·ù¡×¡ÖÃæ³Ø¹»¤Îºï¸º¤ÇÂè¸ÞÃæ³Ø¹»¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¡Ö°ìµ¤¤ËÀ¤Áê¤¬¤¤Ê½¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡Ä¡×¡Ö¡Ø¶µ°é¤ËÍ½»»¤ò¤µ¤«¤Ê¤¤¤Ç¤É¤¦¤¹¤ë¡Ù¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤¹¤®¤ëÆâÍÆ¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö»ÊÇ·²ð¤âÆ¯¤±¡×¡ÖÉãÆ¯¤¯µ¤¤¢¤ó¤Þ¤ê¤Ê¤¤¡¼¡¡¤ª¥¯¥Þ¤Á¤ã¤ó¤â¥Ô¥ó¥Á¡×¡Ö¤ª¥¯¥Þ¤Á¤ã¤ó¡¢°ÇÂÄ¤Á¤·¤Ê¤¤¤Ç¡ª¤½¤ó¤Ê°Å¤¤¤È¤³¤í¤Ë¡Ä¡ªw¡×¡Ö»ÊÇ·²ð¡Ä¤³¤ì¤Ï¼ºÇÔ¤¹¤ëÍ½´¶¡×¡Ö2ÅÙÌÜ¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é»ß¤á¤È¤±¡¼¡ª¡×¡Ö¹Ó¶â¤µ¤ó¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤Þ¤È¤â¤Ç¤¤¤¤¿Í¤ä¤ó¤±¡ª¡×¡Ö¹Ó¶â¤É¤³¤Þ¤Ç¤âÀ¿¼Â¤À¤Ã¤¿w¡×¡Ö80±ß¡Ä¥Ø¥Ö¥ó¤µ¤ó¤ÎËÜ¤¬Çä¤ì¤¿¤ª¶â¤«¤Ê¡©¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¡ØÆüËÜÂÚºßµ¡Ù¤¬¥Ð¥«Çä¤ì¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤Ë¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤ÏÄ«¥É¥éÂè113ºîÌÜ¤Ç¡¢¾¾¹¾¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤È¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ê¾®ÀôÈ¬±À¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢À¾ÍÎ²½¤ÇµÞÂ®¤Ë»þÂå¤¬°Ü¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÌÀ¼£ÆüËÜ¤ÎÃæ¤ÇËä¤â¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¿Í¡¹¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£