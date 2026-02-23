Snow Man佐久間大介、不意打ち美腹筋ショット「anan」2年ぶりソロ表紙
【モデルプレス＝2026/02/23】Snow Manの佐久間大介が、3月4日発売「anan」2486号（マガジンハウス）のソロ表紙に約2年ぶりに登場する。
【写真】スノ佐久間、美脚＆ウエスト披露のミニスカコスプレ
2回のananソロ表紙とグラビアフォトストーリーで“アニメのヒーロー”や、“愛の体現者”を演じ、「佐久間劇場」ともいえる世界を創り上げてきた佐久間。初の単独主演映画『スペシャルズ』でも殺し屋を演じる中、今回はこれまでのananフォトストーリーの続編ともいえる、ヒーローと愛の体現者を掛け合わせた“心優しき殺し屋”という新たなヒーロー像を体現した。ダンスやライブパフォーマンスで培われたスキルフルかつ圧倒的な表現力で“心優しき殺し屋”を熱演。花を巻いた拳銃から花びらをぶっ放す姿は、映画でも披露したガンアクションさながらの躍動感がさく裂。花の手錠をかけられるカットは一転して「静」の世界となり、しとやかな表情に妖艶さも漂うなど、併せ持つ二面性が発動。佐久間にしか出せない魅惑的な表情と動きが見られる。
表紙に採用された腹筋カットは、素肌にロングジャケットというスタイリングで花束とダンスするように戯れる中、不意に露わになった腹筋ショット。不意打ちでありながら完全無欠の腹筋を、静かに絵画のように切り取ったシーンからセレクトされた。ロングジャケットにフリルの付け襟というモードなスタイリングの中で、静謐に魅せる完璧な腹筋。そのワイルドかつ高貴な着こなしも佐久間ならでは。100年後にも残したいアートのような一枚である。インタビューでは映画『スペシャルズ』の話のほか、SDGs特集に関連したエピソードも展開。Snow Manのアルバム『音故知新』に収録されている、地球の尊さを歌った宮舘涼太とのユニット曲「地球（あい）してるぜ」に込めた思い、さらに保護猫活動の話まで。佐久間の原動力となっている“愛”あふれるインタビューである。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】スノ佐久間、美脚＆ウエスト披露のミニスカコスプレ
◆佐久間大介、2年ぶり「anan」ソロ表紙
2回のananソロ表紙とグラビアフォトストーリーで“アニメのヒーロー”や、“愛の体現者”を演じ、「佐久間劇場」ともいえる世界を創り上げてきた佐久間。初の単独主演映画『スペシャルズ』でも殺し屋を演じる中、今回はこれまでのananフォトストーリーの続編ともいえる、ヒーローと愛の体現者を掛け合わせた“心優しき殺し屋”という新たなヒーロー像を体現した。ダンスやライブパフォーマンスで培われたスキルフルかつ圧倒的な表現力で“心優しき殺し屋”を熱演。花を巻いた拳銃から花びらをぶっ放す姿は、映画でも披露したガンアクションさながらの躍動感がさく裂。花の手錠をかけられるカットは一転して「静」の世界となり、しとやかな表情に妖艶さも漂うなど、併せ持つ二面性が発動。佐久間にしか出せない魅惑的な表情と動きが見られる。
◆佐久間大介、美腹筋カットが表紙に
表紙に採用された腹筋カットは、素肌にロングジャケットというスタイリングで花束とダンスするように戯れる中、不意に露わになった腹筋ショット。不意打ちでありながら完全無欠の腹筋を、静かに絵画のように切り取ったシーンからセレクトされた。ロングジャケットにフリルの付け襟というモードなスタイリングの中で、静謐に魅せる完璧な腹筋。そのワイルドかつ高貴な着こなしも佐久間ならでは。100年後にも残したいアートのような一枚である。インタビューでは映画『スペシャルズ』の話のほか、SDGs特集に関連したエピソードも展開。Snow Manのアルバム『音故知新』に収録されている、地球の尊さを歌った宮舘涼太とのユニット曲「地球（あい）してるぜ」に込めた思い、さらに保護猫活動の話まで。佐久間の原動力となっている“愛”あふれるインタビューである。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】