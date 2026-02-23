学歴コンプレックスを抱える関口麗子さんは、息子を「東大に行かせたい」と考え塾に通わせた。そこで出会った東大卒のさわやかな講師にほれ、息子の家庭教師を頼むこととなる。しかし、これが悲劇の始まりだった。麗子さんの気の迷いで崩壊した関口家の悲劇を、犯罪加害者家族への支援を展開する筆者が語る。※本稿は、NPO法人World Open Heart理事長の阿部恭子『お金持ちはなぜ不幸になるのか』（幻冬舎）の一部を抜粋・編集したものです。本記事で紹介する事例は個人が特定されないよう修正を加え、登場人物はすべて仮名としています。

東大卒さわやか塾講師を

なんとしても手に入れたい

真夏の昼下がり。私はひとり、部屋で沢村啓介（編集部注／40代。関口麗子さんの息子が通う進学塾の講師。東大大学院出身）が来るのを待っていました。

数ヵ月前に出会い、恋しくて仕方のなかった男とようやくふたりきりで会えるのです。私は家庭の主婦という立場も忘れ、よからぬ想像ばかりが頭を巡っていました。

約束の時間丁度に、沢村はインターホンを鳴らしました。これほど胸が高鳴った経験は初めてかもしれません。

「こんにちは、沢村です。和樹君のお母さんですよね？」

息子の名前が出た途端、気持ちが萎えていくのを感じました。

「関口麗子と言います。麗子と呼んでください」

「あ、はい。五月さんからお話を伺いまして、今日は本当にありがとうございます」

彼が小川五月（編集部注／関口麗子さんの女友達。東大出身で、沢村とは学生時代からの知り合い）の名前を呼んだことに、私はまた嫉妬していました。

「以前から一度、先生とお話ししたいと思っていたんです」

沢村は驚いた表情を見せた。

「それはまた、どうして？」

「私たち、和樹を東大に入れたいんです」

「なるほど」

「そのために、和樹だけじゃなく、私たち保護者の力にもなっていただきたくて」

