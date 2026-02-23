ユーチューバーに“不親切対応”で炎上の韓国観光地、今度はぼったくり？市は「デマ」と反発し告発

韓国南西部・全羅南道（チョルラナムド）麗水（ヨス）市が衛生団体と協力し、SNSで流布されたぼったくり料金に関する動画に対し、迅速かつ強力な対応に乗り出した。類似事例の予防と「観光麗水」のイメージ毀損を遮断するための先制的措置だ。

麗水市は2月19日に配布した報道資料を通じて、「最近フェイスブックで公開された“麗水に初めて来られましたか？”というタイトルの動画が、根拠のない虚偽内容であると判断される」とし、「関連法違反の有無を検討して、近いうちに告発することにした」と明らかにした。

該当の動画は、「海産物の屋台で海産物盛合わせが28万ウォン（日本円＝約3万円）、普段は7万ウォン（約7500円）だった宿泊施設が連休期間に25万ウォン（約2万6000円）を請求するなど、ぼったくり料金で麗水観光が台無しになった」という内容が含まれていた。

麗水の観光地の場面を背景にAI音声を合成したものと見られるこの動画は、再生回数14万回を記録するなど、急速に拡散をされていた。

麗水市は「動画には具体的な業者名や発生日時などの客観的な資料がまったく提示されておらず、実際に受け付けられた民願（苦情）や消費者被害の申告もない状況だ」と明らかにした。

麗水市広報部署の関係者は「該当する動画に対する独自の検証を実施した結果、根拠のない虚偽内容であるという結論を下した状態だ」とし、「しかし、より具体的な事実把握のために、該当するホームページに“ぼったくり料金の該当業者を教えてほしい”とメッセージを送ったが、今のところ返信がまったくない状況だ」と説明した。

麗水市食品衛生課の関係者も「確認されていない情報の無分別な流布は、地域の商人と観光業界に深刻な被害をもたらす可能性がある」とし、「類似事例の予防と地域イメージ保護の観点から、法律検討が終わり次第、直ちに告発措置に乗り出す予定だ」と強調した。

麗水市衛生団体協議会は、市に一歩先んじて去る19日、動画制作・流布者を相手に業務妨害の疑いで麗水警察署に告発した。

イ・ブギュ協議会長は「麗水地域の飲食店と宿泊業者のイメージを大きく失墜させ、すべての国民に否定的なイメージを刻み込ませて回復し難い損失を被っているため、厳正な捜査と強力な処罰を求めるという告訴状を提出した」と述べた。

イ会長は「動画内容のうちの“（料理を）食べてみてから会計してください』という語句は、業者で通常使われていない」とし、「すべての業者が価格表を提示しているにもかかわらず、価格表がなかったと言ったり、動画の中の服装が冬の季節に合わないなどの状況から、動画の内容が虚偽である可能性が高い」と付け加えた。

麗水市は過去、一部の飲食業者の不親切論争で苦労した。昨年、とあるユーチューバーが麗水地域の名店を紹介していた際、店舗側から「早く食べろ」と催促される映像や、リゾート型ホテルで「モップ」と表示されたタオルが逆室に提供される映像が拡散されたためだ。

これにより、「観光麗水」のイメージが少なからぬ打撃を受けたという評価が支配的だった。

このようななかで、今回は出所が不明な「旧正月連休のぼったくり料金」のリール動画がSNSに出回ると、麗水市と関連団体が事態の早期鎮火に乗り出し、神経を尖らせている雰囲気だ。

