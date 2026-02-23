高市早苗首相が電光石火の衆院解散で、てんやわんやの年明けでしたが、芸能界も驚きのニュースが続きます。米倉涼子（50）は243日ぶりに公の場に姿を見せ、活動休止から8カ月が過ぎた元TOKIOの国分太一（51）には新たな動きがありました。今回もいつものメンバーが深掘りします。

リポーター 日本テレビが昨年6月、国分太一に「コンプライアンス上の問題行為」を理由に「ザ！鉄腕！DASH！！」の降板を通告して始まった騒動も一段落となりそうだね。

スポニチ本紙デスク 国分と日テレの福田博之社長との対面が実現。社長も「落ち着いた状況になると思う」とコメントした。

週刊誌記者 騒動がもたらした影響は大きかった。国分は仕事を失い活動休止状態。TOKIOも解散した。

ワイドデスク 昨年30周年を迎え、TOKIOの番組として始まった「鉄腕DASH」の存続を危ぶむ声も出ていた。

リポーター そんな中で今月、松岡が自ら降板を発表し、城島が出演継続の意思をそれぞれ表明した。

ワイドデスク 日テレは2人の意向も踏まえて番組継続を改めて明言。オリジナルメンバーは城島のみになってしまった。

本紙デスク 福田社長は「青少年に見てもらいたい番組」と存在意義を主張。決して数字のために続けるのではないという。確かに自然との共生や地域活性化を広く伝える意味での貢献度は大きい。

週刊誌記者 視聴率が好調というのもあるだろう。

本紙デスク 日テレの日曜は夕方から夜にかけて「笑点」「真相報道バンキシャ！」「鉄腕DASH」「世界の果てまでイッテQ！」「Golden SixTONES」と強力な布陣だ。

ワイドデスク 特に「鉄腕ダッシュ」は午後7時のゴールデン帯の入り口。そこを担える番組は簡単には作れない。昨年は午後9時枠で長年続いていた「行列のできる相談所」を終了させたばかりで、続けざまに大きな改革もできないだろう。

週刊誌記者 松岡の出演頻度が特別高いわけではなかったことが不幸中の幸いでもあったかな。

リポーター 降板通告された国分、自ら降板表明した松岡、出演継続を決めた城島。元TOKIOの3人は三者三様の異なる道を行くことになった。

本紙デスク 城島にはリーダー、そしてTOKIO最後の1人として番組を背負う覚悟を感じる。設立した個人会社「城島ファーム」の業務内容には農林水産業の振興も含まれ、番組での活動がライフワークになっている部分もありそうだ。

ワイドデスク 番組に出演するSTARTO ENTERTAINMENTのタレントを先輩として見守り導く役割も担いそうだ。

リポーター 「鉄腕DASH」の今後、再集結が期待される元TOKIOの動向、どちらも気になるところだね。