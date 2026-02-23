高市早苗首相が電光石火の衆院解散で、てんやわんやの年明けでしたが、芸能界も驚きのニュースが続きます。米倉涼子（50）は243日ぶりに公の場に姿を見せ、活動休止から8カ月が過ぎた元TOKIOの国分太一（51）には新たな動きがありました。今回もいつものメンバーが深掘りします。

芸能リポーター 活動自粛中だった米倉涼子が、主演映画「エンジェルフライト」の試写会で243日ぶりに公の場に登場したね。

週刊誌記者 昨年9月から仕事のキャンセルが相次ぎ心配の声が上がる中で、関東信越厚生局麻薬取締部が自宅を家宅捜索したと10月週刊文春が報じた。

ワイドショーデスク ただ今年1月に不起訴になり、米倉本人もコメントを発表。芸能活動を続ける意向を見せた。

リポーター 不起訴になったから今回のイベントに出てきたのかな？

スポニチ本紙デスク 映画関係者にとっては公開前に騒動が落ち着いてホッとしたというのが本音だろうね。本人は舞台に立つことへの葛藤があったと聞く。出演を悩んだけど最終的には周囲の勧めもあって決断したようだ。

リポーター 試写会での米倉はどんな様子だったの？

本紙デスク 取材に行った記者に聞くと頬はこけ、やつれていたみたい。以前なら自ら率先して作品をアピールするのに、今回は終始うつむきながら他の登壇者や司会からの質問に受け答えをするだけで精いっぱい。何度も涙ぐんでたって。

ワイドデスク 自身の口から騒動に触れるかが注目されたけど、直接的な言及はなかった。「ドクターX」シリーズで共演してきた遠藤憲一がフォローしていたのが印象的だったね。

週刊誌記者 米倉は晴れ舞台ではヒールを履くイメージがあったけれど、黒のスーツに白いスニーカーを合わせていた。

本紙デスク 脳脊髄液減少症と闘病しているからその影響かもしれないけどね。

リポーター 今後の米倉の活動はどうなるんだろう？

ワイドデスク 不起訴になったとはいえ、スポンサーはイメージを大事にするから地上波ドラマの復帰は難しいだろう。

週刊誌記者 今回の試写会の仕事をするだけで精いっぱいだったみたい。前向きに次の仕事を考えられる状態じゃないようだ。

本紙デスク ただ近年は、騒動になった人物が海外資本の配信ドラマで復活するケースも珍しくなくなった。実力は間違いないだけに、地上波での作品出演が見通せないことを逆手にとってオファーが増えてくるかもしれないね。

リポーター “失敗しない”米倉が戻ってくるのか注目だね。