◇オープン戦 阪神12―1ヤクルト（2026年2月22日 浦添）

野球規則を体系化したアレクサンダー・カートライトは1845年、本塁―二塁の距離を「42ペイス」と定めた。古代ローマの単位だ。塁間に直せば、今の90フィート（約27・4メートル）と変わらない。

この距離が絶妙で、古今東西、多くの野球選手や野球記者が「神が定めた距離」と語っている。

1960年代に活躍したドジャース黄金の左腕、サンディ・コーファックスは「野球は何一つ変わっちゃいない」と話した。「全く驚きだよ。タイ・カッブの時代と何ら変わりないんだから。いまだに三遊間にゴロが飛べば、俊足のやつならもう一歩届かずアウト、鈍足なやつは二歩も手前でアウトだろ」。トマス・ボスウェルの名著『人生はワールド・シリーズ』（東京書籍）にある。

カッブはスピードを争う攻防を楽しんだ。1920年代、ベーブ・ルースの登場で本塁打全盛時代が訪れたが「野球本来の魅力は単打の応酬にある」と譲らなかった。

今も似た状況にある。大リーグの「フライボール革命」で本塁打と三振の数は増え、塁間を駆ける勝負はなおざりにされてはいないか。イチローが語る醍醐味（だいごみ）である。

そんななか、阪神・近本光司のスピードには昔と変わらぬ魅力がある。過去7年で6度の盗塁王は22日、沖縄・浦添でヤクルト戦とのオープン戦に1番で初出場し2本の内野安打を記録した。初回先頭、初球を打ち遊撃右へのボテボテで一塁セーフ。5回表先頭では強い投手返しでグラブを弾き、再び一塁に生きた。

いわゆる“しっかり打ちたい”だろう近本には不満の残る打撃だったかもしれない。ただ、内野安打も安打に違いない。

現球団顧問の岡田彰布が監督に復帰した2023年2月4日には、いわゆる“走り打ち”の実験も行った。近本ほか中野拓夢、小幡竜平、島田海吏、植田海が“引っ張り”と“走り打ち”では一塁到達が手もとの計測で平均0秒43（距離にして2・95メートル）も早まった。

優勝した昨季もチーム内野安打は111本（リーグ4位）と平凡で、近本は17本（同5位）だった。内野が土でゴロが緩む甲子園を本拠地にする阪神では武器になる。内野安打を歓迎したい。

余談。この日は藤川球児（高知商）、池山隆寛（市尼崎）と市立高出身の監督同士の対戦。前日の相手も井上一樹（鹿児島商）。これはなかなか珍しい。 ＝敬称略＝ （編集委員）