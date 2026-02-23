ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子で金メダルを獲得したアリサ・リュウ（20＝米国）が23日までに更新された米日刊紙「USA TODAY」の公式インスタグラムにゲスト出演。人気ゲームのキャラクター作成を熱望した。

昨季世界選手権女王のリュウは、フリーで1位となる150・20点、合計226・79点と圧巻の演技を見せ、SP3位からの逆転で金メダルとなった。

「USA TODAY」の公式インスタグラムのインタビューショート動画で「もう一つの金メダルと世界で最高のフォートナイトプレーヤーになること、どちらがほしい？両方ほしい？」という質問を受けた。

リュウは「自分のスキンを作ってほしい！作ってくれたらうれしいし、真っ先に買うわ！」と興奮気味にキャラクター作成を熱望した。

オンライン人気シューティングゲームの「フォートナイト」では、過去にはレブロン・ジェームズやネイマールら世界的なアスリートも登場してきた。

ネットでは「Epicさん急いで作らないと！」「相性いいかも」「絶対ほしい！」「金メダリストの依頼なら叶いそう」などの声が上がった。