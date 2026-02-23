入り口付近にある映画館「サツゲキ」のロゴ。右は支配人の横沢康彦さん＝2026年1月、札幌市

札幌市中心部にある映画館「サツゲキ」が、2026年3月29日閉館する。入居する建物は戦前から約100年続く映画興行の地にあり、運営元を変えながらも映画の灯を何とか今につないできた。今後の活用方法は未定で、サツゲキの閉館でその歴史に幕が閉じられる可能性もある。支配人らは営業最終日まで上映に全力を注ごうと使命感に燃える。（共同通信＝村社菜々子）

建物が立地するのは、多くの観光客が行き交う狸小路商店街のアーケードの一角。1925年に開館し、洋画の封切りで知られた「三友館」に始まり、「日活館」「東宝プラザ」などの名称は変わったが、同じ場所で映画館が営まれ地域に親しまれてきた。

一時はその役割を終え、貸しホールやライブハウスとして利用されたこともあったが、転機が訪れたのは2019年。近くの商業施設内にあった映画館が閉館に伴い移転する形で、2020年にサツゲキとして復活した。

四つのスクリーンで計446席。「秘密基地のような空間」をコンセプトに、あえて壁紙を剥がしコンクリートをむき出しにするなど現代的な設計を取り入れた。大きなスクリーンが一つあったシアタールームを分割し、映画ファンの多様化にも対応した。

商業広告が少ない作品を重点的に取り上げ、1日10本程度を上映する。韓国映画など海外作品を強みとし「ここに来ないと得られない映画の魅力を詰め込む」のが開館以来のこだわりだ。舞台あいさつに訪れた映画監督や俳優のサインで地下の壁は埋め尽くされ、映画関係者からも支持されている。

周辺では、映画とは縁遠い訪日客向けの店舗が近年増え、街並みも大きく変わった。閉館の理由は賃貸借契約の終了だ。横沢康彦支配人（47）は、サツゲキの閉館を惜しみつつも前を向く。「思い出に残り続けるよう、お祭り騒ぎで楽しく終わりを迎えたい」

映画館「サツゲキ」のシアタールーム＝2026年1月、札幌市

映画監督や俳優のサインで埋め尽くされた映画館「サツゲキ」の地下の壁＝2026年1月、札幌市