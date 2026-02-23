美人すぎる鳶職人ママが現場職人たちに毎日差し入れしていると言う手作り弁当を公開。「私が作らないとカップラーメンとかで済ましちゃうので」と話すスザンヌ似の美人ママをスタジオMC陣が絶賛した。

【映像】美人すぎる鳶職人＆職人仲間に作った豪華弁当

ABEMAにて配信中の『秘密のママ園』は、建前抜きで本音を語る、ママによるママのための情報バラエティ。番組のMCは自身も母親として子育てをする滝沢眞規子・近藤千尋・峯岸みなみの3人。それぞれ異なるバックグラウンドを持つ3人が、リアルなママの視点から本音で語り合い、多様な価値観のママたちに寄り添っていく。

今回番組が密着したのはスザンヌ似の福岡美人ママ・優希さん(31歳)。長女・妃希ちゃん(5歳)と次女・莉夕ちゃん(4歳)を育てながら父の会社を継ぎ、鳶職人をしている2児の母だ。

早朝お宅を尋ねると「今日の現場が4人なので…」と、現場職人たちのために手作り弁当を用意していた優希さん。前日の夜に仕込みをしていた、ヘルシーで豪華な弁当にお米を詰め「私が作らないとカップラーメンとかで済ましちゃうので」と職人たちの健康を気遣った。

現場では優希さんが用意したお弁当を食べ「うまいっすね」と言いつつ「健康第一なのか、薄味ですね」と話す職人。現場で体調を崩すとすぐさま心配をしてくれると言う優希さんに「毎日出てる。母性が」と語った。従業員のために作る美味しそうな優希さんのお弁当をスタジオMC陣は絶賛。「子どもの分じゃないんだ！？」「薄味の方が良いよ」「作ってもらえるだけ嬉しいよ」と口々にコメントした。