¡ÚÅâÄÅ¥Ü¡¼¥È¡¦¶å½£¥¹¥Ý¡¼¥ÄÇÕ¡ÛÅöÃÏ£Í£ÃËÒ¸¶¿¿Í³¤µ¤óà·ã¥«¥ïáËÌÂ¼Ç«¡¹¡õ¿¹ÍÛÂ¿¤òÆÍ·â¼èºà¡ª
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤«¤é¤Ä¤Î¡ÖÁÏ´©£¶£°¼þÇ¯¶å½£¥¹¥Ý¡¼¥ÄÇÕ¡×¤¬£²£³Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡£½éÆü¹±Îã¤ÎÅöÃÏ¸ø¼°£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£åÈÖÁÈ¡Ö¥º¥Ð¥Ã¤È¡ª¡ª¤Ê¤Ù¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×£Í£Ã¡¦ËÒ¸¶¿¿Í³¤µ¤ó¤Î¥³¥é¥à¡Ö¤ª¤Þ¤æ¤Î¿²¸À¡×¡½¡½¡£º£²ó¤ÏÁ°Àá»²Àï¤Îà·ã¥«¥ïá¥ì¡¼¥µ¡¼¤ËÆÍ·â¼èºà¡ª
¡Ú¤ª¤Þ¤æ¤Î¿²¸À¡Û³§¤µ¤ó¡¢¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£ËÒ¸¶¿¿Í³¤Ç¤¹¡£
¡¡ÀèÆü¤Þ¤Ç³ÆÃÏÎä¤¨¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µÞ¤ËÃÈ¤«¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ½Õ¤¬¤â¤¦¤¹¤°¤½¤³¤Þ¤ÇÍè¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¤Í¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Á°Àá¤Ë¤«¤é¤Ä»²Àï¤·¤Æ¤¤¤¿à¥ª¥à½÷á¤ÎËÌÂ¼Ç«¡¹Áª¼ê¡Ê£²£´¡áÄ¹ºê¡Ë¤È¿¹ÍÛÂ¿Áª¼ê¡Ê£²£±¡áÄ¹ºê¡Ë¤ËÆÍ·â¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¤ªÆó¿Í¤Î¤«¤ï¤¤¤µ¤Ï¸À¤ï¤º¤â¤¬¤Ê¡£¥Ô¥Ã¥È¤Ç¤Ò¤È¤¤ïµ±¤¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÌÂ¼Áª¼ê¤È¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥µ¡¼»î¸³°ÊÍèÌó£·Ç¯¤Ö¤ê¡©¡¡»ä¤â¼õ¸³¤·¤Æ¤¤¤¿Æ±¤¸£±£²£¸´ü»î¸³¤Ç¤ÏÉô²°¤âÎÙÆ±»Î¡£¤È¤Æ¤â°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂ¸ºß¤Ç¤·¤¿¡£Åö»þ¤Ï¡Ö¼ã¤¤¤ä¤ó¤Á¤ã¤Ê»Ò¤¬¤¤¤ë¤Ê¡Á¡×¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Ï¤¹¤Ã¤«¤êÂç¿Í¤Î½÷À¤Ë¡Ä¡£¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤Æ¡¢ÏÃ¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤é¤º¤Ã¤È¥¦¥Ã¥È¥êÄ¯¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£
¡¡¼ã¤¤º¢¤«¤é¼ñÌ£¤Ç¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥¤¥¯¤Ï¡Ö¤â¤¦Ä¹Ç¯¡¢¾è¤Ã¤¿¤«¤é¤¤¤¤¤«¤Ê¡£´í¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¤Í¡×¤È¡¢º£¤Ï¤ªµÙ¤ßÃæ¤È¤Î¤³¤È¡£ºÇ¶á¤Ï¤ªÎÁÍý¶µ¼¼¤ËÄÌ¤¤»Ï¤á¤¿¤½¤¦¤Ç¿¹Áª¼ê¡¢»³¸ý¿¿´î»ÒÁª¼ê¤È°ì½ï¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥ª¥à½÷¤Î¥°¥ë¡¼¥×£Ì£É£Î£Å¤Ç¤â¤è¤¯¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¥µ¥¦¥Ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â¤«¤Ê¤êÃçÎÉ¤·¡£º£ÅÙ¤Ï¹ñÆâÎ¹¹Ô¤Ë¤â¹Ô¤¤¿¤¤¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Î¿¹Áª¼ê¡£ºòÇ¯²Æ¤Î£Â£Ô£ÓëÝÁá¤Ç¤Î¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤¬½éÂÐÌÌ¤Ç¤·¤¿¡£¤«¤é¤Ä¤ÇÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤Ï¤è¤¯¸«¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½é¤á¤Æ¤ª²ñ¤¤¤·¤¿»þ¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤Áª¼ê¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡ª¡×¤È¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ì¡¼¥¹¤Ö¤ê¤Ï¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Îº£Â¼Äª¹§Áª¼ê¤òµÕÅ¾¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤½¤ÎÁö¤ê¤Ï¤È¤Æ¤â¹ë²÷¡£¸«¤¿ÌÜ¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¡¢°ì½Ö¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤«¤é¤Ä¤Ï¹¤¯¤Æ¹¥¤¤Ê¿åÌÌ¤Ç¤¹¡×¤È¡Ä¡£¤Þ¤¿¡ÖËÌÂ¼Áª¼ê¤ä»³¸ýÁª¼ê¤È¤¤¤¦ÁÇÅ¨¤ÊÀèÇÚÊý¤Ë·Ã¤Þ¤ì¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤âÃçÎÉ¤¯¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ÆËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡½Õ¤Ëºé¤¯¥ß¥â¥¶¤Î²Ö¸ÀÍÕ¤Ï¡Ö´¶¼Õ¡×¡½¡½¡£Áª¼ê¤¿¤Á¡¢¤½¤·¤ÆÇ®¤¤À¼±ç¤òÁ÷¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤¢¤é¤¿¤á¤Æ´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æ¡Ä¡£Î¾Áª¼ê¤Îº£¸å¤Î³èÌö¤Ë¤â´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£