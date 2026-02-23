それどこの？ → 【ニトリのN+】なんです♡「40・50代プチプラ服」の正解を発見！

大人の魅力を底上げしてくれそうな上品さがありつつも、お財布にも罪悪感なくおしゃれを楽しめるプチプラ服はどこで探せばいい？ そんな服選びに悩めるミドル世代におすすめなのが、【ニトリ】が展開しているアパレルブランド【N+（エヌプラス）】です。ペプラムデザインで華やぐプルオーバーやスウェード調素材が上質感を醸し出すブルゾンは、同世代のおしゃれさんからも「それどこの？」と注目を集めてしまうかも！

立体的なペプラムシルエットで華やぐプルオーバー

【N+】「カットジョーゼットペプラムプルオーバー」\2,990（税込）

「適度な肉感が高見えする」（公式ECサイトより）という、中肉のカットジョーゼット素材を使用した上品な印象のプルオーバー。裾がふわりと広がったペプラムシルエットの立体感のおかげで、シンプルながら一点投入で華やぐ一着です。背面は高めの位置で切り替えられており、頑張りすぎ感なくスタイルアップを狙えるのも嬉しいポイント。

すっきり上質感をまとうスウェード調ブルゾン

【N+】「ストレッチスウェード調ブルゾン」\4,990（税込）

表面がやや起毛したスウェード調素材を使用し、大人に似合う上質感をコーデにプラスしてくれそうなこちらのブルゾン。ジップを隠した比翼仕立てのフロントと首元を盛らないノーカラーデザインによってカジュアルな印象になりすぎず、キレイめに着こなしやすいのが魅力です。コンパクトな着丈のバランスも今っぽく、エレガントなフレアスカートとも好相性！

シックなレイヤードコーデを楽しめるジャンスカ

【N+】「キーネックジャンパースカート」\3,990（税込）

シャツやブラウスの上からガバッと着るだけで、品のある大人コーデを完成させてくれそうなジャンパースカート。「サラッとした手触りで、きちんと感のある」（公式ECサイトより）素材や、装飾感を抑えたスマートなシルエットが、コーデを大人顔に寄せてくれます。深めのキーネックも、レイヤードコーデをすっきりシャープに見せるのにひと役買ってくれそうです。

配色ボーダーがコーデを彩るニットプルオーバー

【N+】「配色ボーダーニットプルオーバー」\2,990（税込）

ややハリ感のあるニット素材が高見えに期待でき、春先の大人コーデの主役にぴったりなプルオーバー。ピッチを変えたランダムなボーダー柄は子供っぽくなりすぎないバランスを追求。彩り豊かな配色も手伝って、シンプルなボトムスとのワンツーでもサマになりそうです。広めのネックラインと短めの着丈を活かし、シャツとのレイヤードコーデも◎

※N+は、ニトリから生まれたファッションブランドです。ニトリ赤羽店内および、ショッピングセンター内のN+店舗、N+公式通販ニトリネットで販売しています。

※すべての商品情報・画像はN+出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ