【ZARAのサテン】が上品で可愛い！ 40・50代が試したい「サマ見えスカート」

次の季節に向けて、装いを軽やかにアップデートしたいところ。そんな気分なら、上品な揺れ感が魅力の「サテンスカート」がおすすめ。ちょっとしたお呼ばれにも映えそうなサテンスカートは、レディムードを自然と補ってくれます。今回はミドル世代におすすめしたい、【ZARA（ザラ）】のアイテムをご紹介。レースヘムやドット柄など、一点投入でサマ見えが狙えるスカートをピックアップしました。

繊細なレースがアクセントに

【ZARA】「サテンレースミディ丈スカート」\5,990（税込）

上品な光沢感のあるサテン素材のロングスカート。ストンと落ちるシルエットがサマ見えをサポートします。裾には繊細なレースがあしらわれており、女性らしい雰囲気を演出。ウエストはゴム仕様になっているので楽に穿けそうなのも嬉しいポイント。ブラウスと合わせてフェミニンに仕上げたり、Tシャツでカジュアルダウンさせるのも◎

ひとクセアリの主役スカート

【ZARA】「ドットプリント柄アシンメトリーサテンスカート」\5,290（税込）

アシンメトリーヘムが目を引くドット柄のサテンスカートは、コーデの主役になる一枚。ひらひらと揺れる裾が軽やかで、エレガントな雰囲気を高めてくれます。こちらもウエストはゴム仕様。シンプルなトップスと合わせてもサマ見えが狙えて、デイリーコーデの即戦力になる予感。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。