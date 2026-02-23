ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪の閉会式が22日（日本時間23日）に行われた。ミラノから東へ約140キロのベローナにあるローマ時代の円形闘技場が会場。世界的人気のダンスミュージックグループがパフォーマンスを披露したが、日本選手団に反響が広がった。

聖火が消えた後に登場したのは、世界的人気を誇るダンスミュージックグループ「メジャー・レイザー」だ。

入場行進を終えてスタンドにいた各国選手団はノリノリ。一方で日本選手がいまいち乗り切れない様子が中継に映し出された。X上のファンからは様々な声が上がった。

「日本選手団は座ったまま」

「日本選手団、ぽかぁ〜んタイム」

「日本選手たちは座ったままで手拍子。うん、わかる」

「日本の選手あんまハマってなくて笑う」

「踊りまくる選手たちに対し少々困惑気味に見える日本選手たち」

「クラブミュージックで座ったままの日本選手大人しすぎやろ」

「日本選手団、比較的きょとんとしているww」

今大会の日本選手団は金5、銀7、銅12。冬季史上最多、24個のメダルを獲得した。



（THE ANSWER編集部）