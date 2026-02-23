帝王切開の翌日「母親なら、抱っこしてやれ！」ゲームを優先し、傷が裂けるまで妻を追い込んだ夫に、看護師が

筆者の話です。帝王切開で第二子を出産した私。術後の傷が痛む中、5歳の重度知的障害を持つ長男がパニックを起こします。夫に助けを求めるも「母親なら抱っこしろ」と突き放され、無理に動いた結果、大変な事態に発展。この出来事によって起きたこととは……？

家族で過ごす準備

私は夜中に陣痛が起きてしまい、緊急帝王切開で2人目の子どもを出産しました。

その時、重度知的障害のある長男は5歳。

環境の変化に非常に敏感な特性を持つ長男ですが、産院は出産後に家族で過ごせる病院を選び、長男も一緒に泊まれるように個室を用意してもらいました。

長男は、慣れない場所に連れてこられた不安を強く感じていたようです。

出産翌日、私はまだベッドでぼんやりと横になっていました。

帝王切開の傷は痛み、腕には点滴のチューブが刺さっています。

長男は落ち着かない様子で病室をウロウロしていました。

予期せぬトラブル連続

長男が、私の腕に刺さっている点滴のチューブを触っていました。

「これは、触っちゃダメだよ」

しかし、目に入るものへの興味を抑えられないのも彼の特性です。

「あっ！」

私が止める間もなく、長男は点滴のチューブを引っ張ってしまいました。

点滴が抜けかけて、腕から血が滲みました。

慌てて看護師さんを呼び、刺し直してもらいました。

その夜、長男は慣れない環境への不安が限界に達したのか、激しいパニックを起こしました。

「うわーーー！」

長男は大声で叫び、床に寝転がって地団駄を踏み始めました。

私は、ベッドから起き上がろうとしましたが、傷が痛くて動けません。

「ねえ、ちょっと長男を抱っこしてあげて……」と夫にお願いしました。

最悪の事態

夫は、スマホの将棋ゲームを見ながら言いました。

「俺は今、無理。手が離せない」

「でも、私、動けないんだけど？」

「はあ？ 何を寝ぼけたこと言ってるんだ。母親なら、抱っこしてやれ！」

夫はそう言い放ちました。

帝王切開の手術を受けたばかりで傷は痛み、動くのも辛い状態でした。

「無理だよ。傷が痛くて」

「いや、母親なんだから、当然だろ」

そう言って夫は全く聞く耳を持ちませんでした。