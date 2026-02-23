「肉感スゴッッ！」「食べ応えも文句なし！」【マクドナルド】の「期間限定バーガー」って？

【マクドナルド】から、ニューヨークをイメージした「N. Y. バーガーズ」が期間限定で登場しました！ 2月4日から3月上旬までの短い期間でしか出会えない今回の新作は、バンズが特徴的な、ワイルドでスタイリッシュなラインナップ。アメリカンな味わいを詰め込んだ、今しか食べられない贅沢バーガーを要チェックです。

厚切りビーフが主役「N. Y. 肉厚ビーフ ペッパー & ビーフソテー」

「N. Y. 肉厚ビーフ ペッパー & ビーフソテー」は、@ftn_picsレポーターHaruさんが「肉感スゴッッ！」と驚くほどの重厚感が魅力です。筆者も試したところ、つなぎなしのビーフパティは噛むほどに旨みがあふれ、スパイシーなブラックペッパーが肉の味を一層引き立てていました。香ばしいポピーシード付きのバンズや、隠し味のマスタード、爽やかなレモンソースが織りなす、パンチのある風味をぜひ堪能してみて。

刺激的な辛さがクセになる「N. Y. ジューシーチキン ホット & ペッパー」

ウマ辛な刺激を求めるなら「N. Y. ジューシーチキン ホット & ペッパー」がおすすめ。ホットチキンパティはボリューム満点で、レポーターHaruさんも「食べ応えも文句なし！」とコメントしています。酸味の効いたスイートレモンソースがチキンの辛さを引き立て、最後まで飽きない絶妙なバランスが楽しめそうです。

