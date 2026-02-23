伏せの状態でくつろいでいる猫さん。ほっこりしながら見ていたら……。予想していなかったまさかのラストがInstagramで247万回以上再生されるほど話題に！投稿には「思わぬ可愛さで♡」「あっ!って声でちゃいました～w」「何回も見直したw」などの声が殺到しました。

【動画：伏せの状態でくつろぐ猫→『おてて』を見ていると…驚きが隠せない『まさかの光景』】

伏せたままうとうとする猫さん

Instagramアカウント「ICHINICO イチニコ 寄付つきオーダーメイド⌇北海道レザーの首輪とリード専門店(@ichi._.nico)」さまでは、「ミィ」ちゃんという猫さんと一緒に暮らすわんこ「イチ」くんと「ニコ」ちゃんの日常が紹介されています。

ある日のこと。ミィちゃんがお気に入りのベッドでうとうとしていたところをほっこり眺めていたという飼い主さん。そんな飼い主さんの視線に気付いたのか、ミィちゃんものんびりと薄目を開けて見つめ返してくれたそうです。

その後も飼い主さんに見守られながら「眠いにゃ～」「そろそろ起きようかな～」という様子を繰り返していたというミィちゃん。

立ち上がると…

そして、まったりと時間を過ごしたミィちゃんは、「よっこらしょ」と思い腰を上げて移動……と思いきや、そこには衝撃的な光景が！

なんと、ミィちゃんが胴体を乗せていたおてては、「おてて」ではなく「後ろ足」だったのです！まるで長座体前屈をしているかのような姿勢でリラックスしていたミィちゃん……さすが体の柔らかい猫さんです！

衝撃のラストにSNSで驚きの声

この衝撃的なラストには、Instagramユーザーもびっくり！投稿は記事執筆時点で247万回以上再生され、「思わぬ可愛さで♡」「あっ!って声でちゃいました～w」「何回も見直したw」などの声が殺到しました。

実はミィちゃん、子猫時代に交通事故に遭い、下半身麻痺になってしまったのだそう。しかし、飼い主さんの献身的なサポートや治療により、ハンデをものともせず元気に暮らしているそうですよ！

