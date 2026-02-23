

足立翼（蒔田彩珠）（C）TBS

鈴木亮平が主演を務め、蒔田彩珠がメインキャストを演じる『リブート』第５話が2月22日に放送された。（ネタバレあり）

ドラマ『リブート』は、妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエ・早瀬陸（松山ケンイチ）は、自らの潔白を証明し真犯人を見つけ出すため“愛する家族と過去を捨て、警視庁の悪徳刑事・儀堂歩(鈴木亮平）の顔に変わる（＝リブートする）”という決意をする。嘘と真実が入り乱れ、日曜劇場史上類を見ない怒涛のスピードで展開していく“エクストリームファミリーサスペンス”

第5話では、儀堂にリブートした早瀬の単独行動の多さに疑念を持ち始めた足立は、真北監察官から、儀堂が重大な不正を働いた可能性が高いと聞き、合六の闇組織につながる人物たちと儀堂が関係していることを真北監察官に告げる。足立は早瀬の正体に気づいているのか。それとも正義感ゆえの行いなのか…

足立 翼(蒔田彩珠)

【第5話】2月22日(日)放送：あらすじ※ネタバレあり

儀堂の部下／警視庁捜査一課・儀堂班刑事儀堂班に所属する正義感に満ちた若手刑事。現場で気配を素早く察し、儀堂を最も近くで支える存在。また儀堂と最も近い立場なので、いち早く儀堂の違和感を察知する。彼女が“何を掴むのか”が重大な鍵を握る。

本物の儀堂（鈴木亮平）を追うため、早瀬（鈴木亮平）は一香（戸田恵梨香）と手を組む。しかし儀堂の背後には合六（北村有起哉）の巨大な闇組織が。儀堂とともに合六の闇組織もつぶさなければ二人に未来はない。早瀬（鈴木亮平）は警視庁の顔認証システムを使って本物の儀堂を探そうと考えた。しかしシステムの使い方がわからない早瀬は足立（蒔田彩珠）と寺本（中川大輔）を捜査本部に呼び出して教えを乞う。そして調べ終えると単独でハヤセ洋菓子店に向かう。復帰後の単独行動の多さから足立は疑念を抱く。そこに三上係長（池田鉄洋）が監察官の真北（伊藤英明）を伴いやってきた。真北は儀堂が重大な不正を働いている疑いが強いという…。

早瀬と一香が儀堂につながる情報を集めていると、一香のスマホが鳴る。妹の綾香（与田祐希）からだ。そこには綾香と儀堂の写真が！二人は慌てて綾香がいる病院に向かうが、儀堂と早瀬が大っぴらに対面することはできない。一香はひとりで病室を訪れるが綾香しかいない。しかし一香が車に戻ると、早瀬は本物の儀堂に手足を拘束されていた。儀堂は妹を殺されたくなかったら合六から奪った１００億の商品を持ってこいと告げ早瀬を連れ去る。

隠れ家に連れて来られた早瀬と儀堂は、初めて対峙することになる。妻を殺害した真犯人である儀堂に怒りをぶつける早瀬。しかし、儀堂は衝撃の事実を告げる。早瀬が目にした儀堂に関する状況証拠は全てでっち上げだということ。にわかには信じられないが、一香が暗躍しているとすると全てのつじつまが合う。儀堂は一香が裏切り者だと証明するため早瀬が儀堂にリブートするまでの裏側を語る。その時、儀堂のスマホが鳴る。一香からのビデオ通話だ。そこには麻友（黒木メイサ）の姿が…。

一香のもとに向かう前に自分のマンションに銃を取りに行くという儀堂に早瀬は同行すると持ち掛ける。こうして早瀬と儀堂の共闘が始まる。しかし、マンションに着いた早瀬が目撃したのは儀堂の部屋を家宅捜索する真北たちだった。真北は合六の組織の真相究明のための家宅捜索だという。儀堂が合六の手下の冬橋（永瀬廉）と一緒にいた目撃証言、合六の顧問弁護士・海江田（酒向芳）と言い争っていた目撃証言があったという。それを証言したのは部下の足立だった。早瀬はそのまま警視庁に連行されてしまう。

足立は今の儀堂が早瀬がリブートした姿だと知っているのか？ それとも自らの正義感に従っただけなのか！？ そして残された儀堂は…。