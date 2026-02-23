近年、幅広い世代から注目を集めている平屋住宅。階段のないフラットな暮らしに憧れる方が増えている一方、実際に住んでみて感じるメリットや、購入前に悩んだポイントはどのようなものなのか。インターネットリサーチの株式会社NEXERはこのほど、トヨタウッドユーホームと共同で、事前調査で「平屋住宅に住んでいる、または住みたいと思った事がある」と回答した全国の男女293人を対象に「平屋住宅の暮らしに関する満足度」についてのアンケートを実施、結果を公表した。



【調査結果】掃除が便利、外との一体感…平屋住宅の魅力アレコレ

平屋を選んだ(選びたい)理由について尋ねたところ、最も多かったのは「階段がなく、生活が楽そうだから」で69.6％。「老後を見据えた住まいにしたかったから」が44.4％、「家事動線がシンプルで効率的だと思ったから」が37.2％で続いた。複数ある理由の中で最も大きいとした理由でも、上位3つの順位は変わらず。生活のしやすさや将来のライフスタイルを重視する人が多い。階段のない平屋住宅は、特に長期的な生活を見据えた選択肢として選ばれている。



平屋を検討した際に2階建てと迷ったかどうかでは、85.7％が「迷っていない」と回答。大半が最初から平屋一択で決断している。



住んでから特に「良かった」と実感していることでは、「家事動線が楽」が26.5％で最も多く、「老後も安心して暮らせそう(22.4％)」「掃除がしやすい(16.3％)」「体への負担が少ない(14.3％)」と続いた。約4人に1人が、平屋の家事動線のシンプルさを最大のメリットとして挙げている。また、「高齢の母と暮らしているため、階段はつらいと思う(50代男性)」「ほとんどの人が言う、子どもが独立したら2階などほとんど行かない。年をとれば2階に行くことはない(60代女性)」といった声も寄せられた。



住宅選びにおいて、日々の暮らしやすさや将来への備えを重視する層にとって、ワンフロアで完結する平屋住宅は魅力的な選択肢となっているようだ。



（よろず～調査班【ライフ】）