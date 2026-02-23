四日市大学3年の西村ドゥラアムザ洸汰

2月18日に開幕したデンソーカップチャレンジ刈谷大会（通称・デンチャレ）プレーオフ。

東北選抜、北信越選抜、東海選抜、中国選抜、四国選抜、九州選抜の6チームが2グループに分かれ、上位1位が決勝に進み、勝者が2月23日から始まるデンチャレ本戦へと進出する。

ここではデンチャレプレーオフで目に留まった選手の物語を紹介していく。今回は東海選抜のストライカーFW西村ドゥラアムザ洸汰（四日市大）について。180cmのサイズと身体能力を持つ彼は昨年の大ブレイクで一気にプロ注目の存在となった。

東海学生サッカーリーグ1部に所属する四日市大の3年生ストライカーは、昨年のリーグで得点能力が一気に開花して、得点ランキング3位の15ゴールをマークし、今回初の東海選抜入りを果たした。

デンチャレPO初戦の東北選抜戦、0-1の停滞ムードが漂っていた後半15 分に途中投入されると、ポストプレーとターンをしてからの馬力あるドリブルで攻撃にアクセントを加えて流れを引き寄せ、終盤での逆転勝利に貢献。続く九州選抜戦ではスタメン出場を果たし、前線の起点としてフル出場をした。

「リーグ戦で戦っているライバルたちと1つのチームになって、本当に頼もしいし、自分がチームを勝たせたいという思いが強くなりました」

自らをこの舞台へと導いた昨年のブレイクは、決して偶発的なものではなかった。その時々の自分の境遇を受け入れながらも、チームに求められている役割をしっかりとこなし、その上で自分のスピードやアジリティー、プレーの質をコツコツと磨き続けたからこそのものだった。

日本文理高ではトップ下、セカンドストライカーとして、スピードとフィジカルの強さを駆使した裏への抜け出しを武器にしていた。だが、ゲームを作る部分や起点を作り出す部分では周りのライバルたちより遅れを取っていたことで、高校ではレギュラーではなく、試合の流れを変えるジョーカーとなっていた。

「もちろんスタメンは最後まで狙っていましたが、正直、入学してから周りについて行くのに必死で、自分の実力不足はわかっていました。それでも使ってもらえるチャンスがあったので、しっかりとその期待に応えたかったし、途中から入るのでフレッシュな分、自分が何度も相手の裏を狙ってチームに勢いをつけることを意識してやっていました」

1学年上にはFW相澤デイビッド（ヴィッセル神戸）という絶対的なエースが君臨し、同級生にも2人のストライカーがいた。激しいレギュラー争いに打ち勝てず、高校最後の全国高校サッカー選手権でチームはベスト16に進むも、西村は1試合だけベンチ入りしたのみで、出番はなかったが下を向くことはなかった。

「試合に出ていた選手たちのようにもっと1人で何かを出来る選手にならないといけないと思いました。悔しさはありましたが、僕にとっては東京から親元を離れて寮生活を送りながら3年間サッカーに打ち込めたことは本当に大きな財産でした。

サッカーの面もそうだし、人としても中学まで親にやっていてもらったことを自分で考えて、率先してやらないといけない。それが身に付いて、サッカー面でも自分で工夫できるようになった。間違いなく成長できたし、僕は大学でもサッカーを続けると高校入学時から決めていたので、よりこの3年間を価値あるするものにするために、大学でも継続してやり続けようと思っていました」

試合にあまり出ていなかった分、複数の大学から声がかかるようなことはなかったが、四日市大がそのポテンシャルを高く評価してくれた。奮起を誓ってやってきた四日市大で1年から出番を掴むと、2年生から不動のストライカーとなった。

「文理は2トップだったのですが、ここは1トップで攻撃の起点に自分がならないといけない。より考えました」と口にしたように、背負ってのボールキープやポストプレー、ターンからの突破など、多くのタスクを担い、それに対して高校時代と変わらず、真摯な姿勢でサッカーに向き合ったことで、メキメキと頭角を現していった。

「スタートから試合に出続けることで、試合の流れを見る力がどんどん養われていって、どこでどのプレーをすればいいかが整理されましたし、終盤で体力が削られている中での駆け引きの質が上がりました。それが昨年の結果に結びついたと思います」

必然のブレイクによってプレーだけではなく、周りの環境も変わった。すでにJ2、J3の4クラブの練習に参加。この大会では「ここでプロを決めるくらいの気持ちでやっています」と持ち前のポストプレーと前への推進力を見せつけていることで、より注目度は増しそうだ。

「どんなことがあっても、やり続けることが大事だと思っています」

継続する力に勝るものはない。そう思って歩いてきた西村の信念はずっと変わらない。（安藤隆人 / Takahito Ando）